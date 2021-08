Giornata particolarmente ricca di aggiornamenti Android quella di oggi, con ben 10 modelli a ricevere novità. Si tratta di otto dispositivi Samsung, che si uniscono a uno smartphone OnePlus e a uno smartwatch Huawei: parliamo, nello specifico, di Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A30s, Samsung Galaxy A22 5G, Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy Tab S5e, Samsung Galaxy Tab A (2018), Samsung Galaxy Tab A7, OnePlus Nord N100 e Huawei Watch GT 2.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S10 5G, Galaxy A51, Galaxy A30s, Galaxy A22 5G e Galaxy Note 9

Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A30s, Samsung Galaxy A22 5G e Samsung Galaxy Note 9 ricevono aggiornamenti software, con novità in comune. Per tutti questi smartphone arrivano le patch di sicurezza di agosto 2021, vale a dire le più recenti attualmente a disposizione: a livello generale vanno a correggere una quarantina di vulnerabilità del sistema operativo.

I firmware in distribuzione sono rispettivamente G977TUVS7FUG6, A515FXXU5EUG7, A307GTVJS4CUH1, A226BXXU2AUH1 e N960FXXS9FUH1 e sono stati avvistati in diversi Paesi, tra i quali Stati Uniti, Brasile, Perù e Olanda. Oltre alle suddette patch, non dovrebbero includere altre novità, se non perfezionamenti di stabilità o bugfix generici.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Tab S5e, Galaxy Tab A (2018) e Galaxy Tab A7

Non solo smartphone però, perché Samsung aggiorna anche tre tablet del robottino. Samsung Galaxy Tab S5e, Samsung Galaxy Tab A (2018) e Samsung Galaxy Tab A7 si aggiornano con le patch di sicurezza di agosto 2021 con i firmware T725NKOS2DUH2, T387TUVS2CUH1 e T505XXU3BUH3: la distribuzione è partita da Corea del Sud e Stati Uniti per i primi due, mentre il terzo update dovrebbe aver raggiunto anche i tablet italiani (perlomeno nella versione LTE).

Novità aggiornamento OnePlus Nord N100

Alla valanga di dispositivi Galaxy appena visti si aggiunge uno smartphone di casa OnePlus, più precisamente OnePlus Nord N100. Quest’ultimo segue a breve distanza il fratello N10 5G e si aggiorna con le patch di sicurezza di agosto 2021 grazie alla OxygenOS 11.0.1, ricevendo anche alcuni miglioramenti nella stabilità e la correzione a problemi noti (non specificati).

Novità aggiornamento Huawei Watch GT 2

Chiudiamo la carrellata di aggiornamenti con Huawei Watch GT 2, che inizia a ricevere la versione 1.0.13.20. Basandoci sul changelog, l’update non sembra portare nuove funzionalità, ma solo ottimizzazioni del sistema non specificate. Il download richiesto è di poco più di 44 MB, per cui vi consigliamo di avviare l’installazione solo con un buon livello di batteria residua.

Come aggiornare Samsung Galaxy S10 5G, Galaxy A51, Galaxy A30s, Galaxy A22 5G, Galaxy Note 9, OnePlus Nord N100 e Huawei Watch GT 2

Per aggiornare Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A30s, Samsung Galaxy A22 5G, Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy Tab S5e, Samsung Galaxy Tab A (2018) e Samsung Galaxy Tab A7 potete provare a recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

Per aggiornare OnePlus Nord N100 potete aprire le Impostazioni, scorrere fino alla voce Sistema e selezionare Aggiornamento Software. Per aggiornare Huawei Watch GT 2 dovete invece passare attraverso l’app Huawei Health associata allo smartphone.

