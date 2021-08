Le offerte CoopVoce EVO 100 e EVO 30 portano novità per il Roaming in UE

In questi giorni CoopVoce, operatore virtuale (Full MVNO) che si appoggia alla rete 4G di TIM, ha inserito nel proprio listino le due offerte EVO 30 ed EVO 100, che sono contraddistinte dalla previsione di condizioni più favorevoli per l’utilizzo in Roaming UE.

Offerte CoopVoce EVO 30 ed EVO 100: info e costi

Prima di vedere le novità portate da queste due offerte per quanto riguarda l’utilizzo in roaming sul territorio dell’Unione europea, andiamo a scoprirle nei dettagli:

CoopVoce EVO 30 comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 1.000 SMS verso tutti e 30 GB di traffico dati in 4G a 6,90 euro al mese . Ecco il link diretto.

comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 1.000 SMS verso tutti e 30 GB di traffico dati in 4G a . Ecco il link diretto. CoopVoce EVO 100 comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 1.000 SMS verso tutti e 100 GB di traffico dati in 4G a 8,90 euro al mese. Ecco il link diretto.

Entrambe le offerte sono disponibili all’attivazione sia per i nuovi clienti che per i già clienti, con delle distinzioni da fare: i nuovi clienti possono sottoscrivere CoopVoce EVO 30 ed EVO 100 sia scegliendo di attivare un nuovo numero che effettuando la portabilità del proprio dall’operatore di provenienza; i già clienti di CoopVoce hanno la possibilità di chiedere il cambio offerta verso EVO 30 ed EVO 100 al costo di 9,90 euro una tantum.

Con riferimento ai nuovi clienti, va fatta una precisazione anche in tema di costi di attivazione: mentre chi acquista online con spedizione a casa deve pagare 9,90 euro con primo mese di offerta incluso, per il ritiro in un punto vendita Coop è previsto un costo di 10 euro con 5 euro di credito incluso sulla SIM.

Novità per il Roaming UE

Le due offerte CoopVoce EVO 30 ed EVO 100 sono le prime – e finora le uniche – a prevedere condizioni più favorevoli per la navigazione in Roaming UE.

Il sito ufficiale dell’operatore riporta testualmente che «Se viaggi in un paese dell’Unione Europea, nei primi 30 giorni avrai la possibilità di utilizzare tutti i Giga contenuti nella tua offerta, esattamente come se ti trovassi in Italia», dunque 30 GB con EVO 30 e 100 GB con EVO 100.

Tuttavia, in caso di permanenza all’estero per più di 30 giorni consecutivi, CoopVoce limiterà il quantitativo di GB utilizzabile in roaming in ossequio alla normativa Roam Like at Home.