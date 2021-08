Alla fine dello scorso anno il team di Google ha ridisegnato e semplificato il processo di creazione delle Routine di Google Assistant, introducendo i trigger di alba e tramonto e presto il colosso di Mountain View consentirà agli utenti di programmare un ritardo tra il momento in cui viene dato il comando e l’avvio della routine dell’assistente.

Tale novità non è stata ancora ampiamente implementata e fino a questo momento pare che sia stata individuata soltanto da un utente, che l’ha segnalata su Reddit.

Una nuova funzionalità migliora le routine di Google Assistant

Dall’app Google Home è necessario toccare la scorciatoia Routine viola e quindi il tasto “+” nell’angolo in basso a destra. Tale nuova opzione appare dopo aver toccato “Aggiungi azione”: si visualizzerà lo stesso elenco di funzionalità di prima ma c’è una nuova sezione “Regolazioni temporali” in basso che ospita “Avvio ritardato” e un selettore per avviare l’azione dopo un tot di minuti.

Previous Next Fullscreen

Un avvio ritardato potrebbe essere una funzionalità utile in tutta una serie di occasioni, come ad esempio quando è necessario pre-impostare il funzionamento di elettrodomestici (si potrebbe volere avviare la macchina del caffè solo quando si è quasi pronti per bere un sorso oppure avviare il robot aspirapolvere solo dopo essere usciti da casa).

Così come apprendiamo da 9to5Google, questa funzione per l’avvio ritardato è disponibile con l’ultima versione dell’app Google Gome (ossia la release 2.42.1.14) e soltanto per le routine di Google Assistant personalizzate. Probabilmente nel corso delle prossime settimane sarà messa a disposizione di un quantitativo più elevato di utenti.

Potete provare in anteprima tutte le novità studiate dal team di Google Home app scaricando una delle versioni beta da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) mentre potete scaricare l’ultima versione disponibile dell’applicazione dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Leggi anche: i migliori smartphone Android