In attesa della commercializzazione di Google Pixel 5a, che non interesserà purtroppo alcun Paese europeo, è Hiroshi Lockheimer, vice presidente anziano di Android, Chrome OS, Google Play e molto altro, a tenere alto l’interesse per la nuova serie di smartphone, che salvo sorprese dovrebbe essere annunciata all’inizio del prossimo autunno.

Dettagli su Google Pixel 6 Pro

Il dirigente ha pubblicato su Twitter un post, successivamente rimosso, che è stato rilanciato da XDA Developers, nel quale è stato catturata la schermata di quello che potrebbe essere Google Pixel 6 Pro. L’immagine, che vedete qui sotto, mostra la schermata di sblocco di Android 12, con il simbolo dell’impronta digitale appena al di sotto dell’orologio.

La presenza di numerose icone in perfetto stile Google fanno pensare che ci troviamo di fronte a uno smartphone Google, nonostante siano molti i dispositivi che attualmente stanno eseguendo la versione beta di Android 12 e che potrebbero avere le stesse caratteristiche.

Analizzando lo screenshot scopriamo che lo schermo del dispositivo ha una risoluzione QHD+ (1440 x 3200 pixel) e un lettore di impronte al di sotto dello schermo, caratteristiche comuni, ad esempio, a Xiaomi Mi 11 Ultra, OnePlus 9 Pro o OPPO Find X3 Pro. È comunque probabile che ci troviamo di fronte a un Pixel 6 Pro, proprio a causa di icone e scritte, che difficilmente trovano posto sui dispositivi di produttori terzi.

Google ha confermato che la serie Pixel 6 sarà la prima a utilizzare un lettore di impronte sotto allo schermo e che la variante Pro utilizzerà uno schermo QHD+, a differenza della versione base che monterà uno schermo FullHD+.

Dopo le anticipazioni delle scorse settimane, è dunque ancora Google, anche se in maniera meno diretta, a fornirci alcune anticipazioni sui nuovi smartphone e siamo certi che nelle prossime settimane scopriremo ulteriori dettagli su Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro.