Arriva ufficialmente sul mercato italiano Samsung Galaxy Tab S7 FE, nuovo tablet di fascia medio-alta del produttore sudcoreano. Preceduto da tante e varie indiscrezioni e annnunciato lo scorso mese di maggio, il device si presenta in Italia con una promozione di lancio dedicata.

Caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy Tab S7 FE

La scheda tecnica di Samsung Galaxy Tab S7 FE non fa gridare al miracolo ma è comunque di buon livello, inoltre la S Pen inclusa nella confezione di vendita e la promozione di lancio rendono subito l’idea di un tablet pensato per la produttività.

In un corpo dalle dimensioni complessive di 185,0 x 284,8 x 6,3mm e dal peso di 608g, Samsung Galaxy Tab S7 FE mette insieme un display TFT da 12,4 pollici con risoluzione 2560×1600 pixel, un SoC Qualcomm Snapdragon 750G affiancato da 4GB+64GB o 6GB+128GB (la memoria interna è espandibile via microSD fino a 1 TB) e una batteria da 10.090mAh con supporto alla ricarica rapida SuperFast a 45W.

Samsung non ha trascurato il comparto connettività, implementando 5G, così come LTE, il WiFi 5 dual band, Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, Galileo, accelerometro, sensore geomagnetico, giroscopio, sensore di luminosità, sensore Hall e un connettore USB Type-C 3.2. Per la fruizione di contenuti multimediali si può contare su speaker stereo con suono AKG e Dolby Atmos.

Non mancano neppure una fotocamera posteriore da 8 megapixel con autofocus e apertura f/1.9 e una anteriore da 5 megapixel con apertura f/2.2. Quanto alla parte video, la registrazione è supportata fino alla risoluzione FHD (1920×1080 pixel) a 30fps, mentre la riproduzione fino alla risoluzione 4K UHD (3840×2160 pixel) a 30fps.

Il sistema operativo a bordo di Samsung Galaxy Tab S7 FE è Android 11 con interfaccia One UI. Quest’ultima rende disponibili alcune funzioni legate proprio alla produttività di cui sopra, a partire dalle operazioni di multi-tasking, per le quali si può sfruttare la funzione Multi-schermo per aprire fino a tre app alla volta. Il tutto senza dimenticare la possibilità di utilizzo della Book Cover Keyboard ufficiale (protagonista della promozione di lancio) e soprattutto di Samsung DeX, che permette di sfruttare un’interfaccia desktop. Grazie alla funzione Second Screen, inoltre, si

può trasformare il tablet in un display aggiuntivo da affiancare al PC per espanderne

lo schermo.

Rimanendo nel contesto dell’esperienza di utilizzo, Samsung Galaxy Tab S7 FE si integra alla perfezione nell’ampio ecosistema del brand sudcoreano, rappresentando una valida soluzione per quanti vogliano avere i propri dispositivi – smartphone, cuffie, tablet – sempre connessi tra di loro e poter passare facilmente e rapidamente dall’uno all’altro.

Prezzo, disponibilità e promozione di lancio di Samsung Galaxy Tab S7 FE

Samsung Galaxy Tab S7 FE è realizzato con una finitura in metallo lucida e arriva sul mercato italiano nella sola colorazione Mystic Black. Il prezzo di listino è di 649 euro per la versione solo Wi-Fi con 4GB+64GB, sale a 699 euro per quella solo Wi-Fi con 6GB+128GB per arrivare ai 749 euro del modello 5G con 4GB+64GB.

Il produttore ha deciso di accompagnare il lancio italiano del tablet con una promozione dedicata: tutti coloro i quali acquisteranno Samsung Galaxy Tab S7 FE fino al 19 settembre 2021, sia online che presso un punto vendita aderente, e provvederanno a registrarlo su Samsung Members come da regolamento entro l’11 ottobre 2021, avranno diritto ad una Book Cover Keyboard in regalo, che verrà inviata direttamente a domicilio. Per maggiori dettagli, potete fare riferimento alla pagina ufficiale della promozione a questo link oppure a quest’altro link su Samsung Members e scaricare il regolamento dell’iniziativa a questo link.

Avete deciso di acquistare subito il tablet per approfittare della promozione di lancio? Eccolo sullo store online di Samsung:

