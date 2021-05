Senza alcun evento dedicato, e senza nemmeno un comunicato stampa ufficiale, Samsung ha lanciato sul mercato un nuovo tablet, appartenente alla fortunata serie Galaxy Tab S7. Al momento è disponibile solo sul sito ufficiale tedesco, ma è probabile che nel corso delle prossime settimane venga reso disponibile in numerosi altri mercati internazionali.

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Samsung Galaxy Tab S7 FE, questo il nome del nuovo tablet, segue la filosofia adottata nel mercato degli smartphone, proponendo un dispositivo di buon livello con alcune rinunce a livello funzionale, al fine di contenere il prezzo. Vista la dotazione tecnica non si può certo dire che Samsung abbia fatto un lavoro perfetto, ma andiamo con ordine e scopriamo il nuovo tablet.

Samsung Galaxy Tab S7 FE può contare su uno schermo LCD da 12,4 pollici, con risoluzione di 2560 x 1600 pixel e una frequenza di refresh di 60 Hz. Sotto alla scocca trova posto uno Snapdragon 750G affiancato, nell’unica variante disponibile, da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria UFS, che può essere espansa grazie alla presenza di uno slot microSD.

Non è escluso che possa comunque arrivare una seconda versione, con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, ma al momento non ci sono conferme. È presente la connettività 5G, così come il WiFi dual band, Bluetooth 5, GPS e un connettore USB Type-C, ma niente da fare per quanto riguarda l’NFC. La batteria da 10.900 mAh dovrebbe garantire fino a 12 ore di autonomia anche utilizzando la connettività cellulare, un risultato molto interessante.

È inclusa nella confezione di vendita anche l’iconica S Pen ed è presente il supporto a Samsung DeX, per trasformare il tablet in un vero e proprio computer, grazie anche alla possibilità di acquistare una cover opzionale dotata di tastiera. Il sistema operativo è Android 11 con interfaccia personalizzata One UI e non mancano gli speaker stereo, la cui messa a punto è stata curata da AKG.

Due le colorazioni disponibili, Mystic Black e Mystic Silver, mentre il prezzo di vendita in Germania è fissato a 649 euro. Al momento non di sono informazioni in merito alla disponibilità sugli altri mercati europei.