Google Pay non ha certo bisogno di presentazioni: il servizio di pagamenti elettronici della casa di Mountain View ha visto progressivamente ampliarsi le proprie possibilità di utilizzo – anche se, stando a recenti report, l’app profondamente rinnovata lo scorso novembre sta crescendo ben più lentamente del previsto – e di recente ha aggiunto il supporto a decine di nuove banche distribuite in ben trenta Paesi sparsi per il mondo, tra i quali figura anche l’Italia.

Crescita più lenta del previsto

A dispetto della lunga lista di nuove banche supportate che vedrete di seguito, un recente report di Business Insider suggerisce che la nuova app Google Pay, che pure rappresenta il frutto di due anni di lavoro, non starebbe crescendo al ritmo previsto e questo, da una parte, sarebbe testimoniato dai tanti cambiamenti che negli ultimi mesi sono avvenuti in seno alla dirigenza e al team stesso che si occupa dell’app; e, dall’altra parte, sarebbe da ricondursi anche ad una errata percezione da parte degli utenti, che la vedrebbero ancora come un semplice wallet per smartphone.

Un rallentamento molto importante sarebbe quello relativo alla funzione Plex annunciata dalla casa di Mountain View nell’autunno dello scorso anno: veri e propri conti correnti digitali co-branded frutto della collaborazione tra Google e istituti di credito e gestibili interamente tramite l’app di Google Pay. Ebbene, Big G ha confermato a Business Insider di aver ultimato la fase di early testing e di essere attualmente al lavoro per dare applicazione a quanto appreso, così da portare presto la funzione sul mercato, senza tuttavia confermare l’impegno a rispettare la timeline inizialmente dichiarata (si parlava di un lancio entro il 2021).

Google Pay: nuove banche supportate

Se per quanto riguarda il nostro Paese avevamo visto altre due nuove aggiunte appena un paio di settimane fa, adesso è arrivato il turno di Banco BPM, Findomestic Banca Spa e PayrNet, i cui clienti accoglieranno sicuramente di buon grado la possibilità di sfruttare Google Pay.

Ecco l’elenco completo delle nuove banche supportate da Google Pay, Paese per Paese:

Australia Bank of us First Mac MyLife MyFinance Southern Cross Credit Union Spriggy Summerland The Mutual Bank Westfield

Austria PayrNet

Belgio PayrNet

Bulgaria Easy Payment Services United Bulgarian Bank AD

Canada AptPay CF Shop! OPPA Credit Union

Croazia PayrNet

Repubblica Ceca PayrNet

Danimarca PayrNet Lån & Spar Bank A/S Estonia PayrNet

Francia Acti Labs Arego Life DL Group Juice Plus Kannaway Maxx 4 Melaleuca NewGen Direct Ocean Wallet PayrNet PayQuicker TS Life Well U Younique Zillis

Germania Oldenburgische Landesbank AG PayrNet

Grecia PayrNet

Ungheria PayrNet

Irlanda PayrNet

Italia Banco BPM Findomestic Banca Spa PayrNet

Giappone APLUS



Lettonia PayrNet

Lituania PayrNet

Paesi Bassi PayrNet

Polonia PayrNet

Portogallo PayrNet

Romania PayrNet

Russia Bank «Ural FD» Bank «Yoshkar-Ola» CB LOCKO BANK (OOO) Commercial Bank “New Century Bank” LLC JSC “NOVIKOMBANK” LLC “Inbank” PJSC «AKTIV BANK»

Slovacchia Home Credit Slovakia, a.s. OTP Banka Slovensko, a.s. PayrNet

Spagna Banco Cooperativo Español SA Bnext Electronic Issuer E.D.E. S.L. Easy Payment Services PayrNet

Svizzera Swisscard Sweden PayrNet

UAE First Abu Dhabi Bank Al Hilal Bank P.J.S.C. Commercial Bank Of Dubai Finance House PJSC Noor Bank21

Regno Unito Acti Labs Arego Life DL Group Juice Plus Kannaway Maxx 4 Melaleuca NewDay Cards Ltd NewGen Direct Ocean Wallet PayQuicker Paysend plc Transact Payments Limited TS Life Well U Younique Zillis

Ucraina JSC “Raiffeisen Bank Aval” PJSC “Kredobank”19



Come installare Google Pay per Android

L’applicazione di Google Pay per dispositivi Android è disponibile al download gratuitamente sul Google Play Store, la trovate cliccando sul badge seguente. Usate spesso Google Pay? Ditecelo nei commenti.

