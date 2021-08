Dopo aver riportato che probabilmente il prossimo Google Pixel 6 non avrà il caricabatterie incluso nella confezione di vendita, oggi un nuovo rumor ha coinvolto l’atteso smartphone di Big G, secondo il quale questo dovrebbe essere il Pixel con la ricarica più veloce di sempre. L’azienda californiana sembra quindi aver risposto a tutte le richieste degli appassionati del brand, che si aspettano uno smartphone di punta completo sotto tutti i punti di vista.

Secondo quanto riportato dai colleghi di 91Mobiles Pixel 6 e Pixel 6 Pro supporteranno la ricarica rapida a 33 W, un bel salto rispetto ai 18 W di Pixel 5. Se questo venisse confermato, Google avrebbe superato sia Samsung che Apple sotto questo aspetto, che con i rispettivi Galaxy S21 e iPhone 12 si fermano a 25 e 22 W. Nel mondo Android però sappiamo bene che, fatta eccezione appunto per Samsung, la ricerca delle prestazioni viene esasperata anche per quanto riguarda le velocità di ricarica.

Come noto infatti, Xiaomi, OnePlus e Oppo offrono da tempo smartphone con wattaggi sicuramente più elevati rispetto a ciò che dovrebbe offrire Pixel 6, garantendo velocità di ricarica estremamente veloci. Questo viene ottenuto tramite tecnologie proprietarie che coinvolgono varie parti dello smartphone e dei caricatori, arrivando così ad avere risultati eclatanti come i 120 W di Xiaomi MIX 4 o i 65 di OnePlus 9 Pro.

Oltre ai rumor sulla ricarica rapida di Pixel 6, il report coinvolge anche l’atteso Pixel Fold, device che rimane ancora piuttosto misterioso ma che pare essere stato rimandato. Il pieghevole di Google infatti, stando a rumor di qualche settimana fa, avrebbe dovuto essere lanciato a fianco della serie 6 dei Pixel che verrà presentata in autunno ma pare che questo non sarà il caso. Google potrebbe comunque darci un’anteprima del nuovo Fold durante l’evento di presentazione ma nulla è dato per certo, come sempre in questi casi. Anche Pixel Fold comunque dovrebbe essere dotato del nuovo SoC Tensor, che è di certo il chip più atteso del momento.