Samsung e OnePlus stanno rilasciando alcuni importanti aggiornamenti software per una manciata di smartphone, di cui trovate tutti i dettagli nei capitoli sottostanti.

Patch di agosto per Samsung Galaxy A71, Xcover 5, A50s, S20 e S9+

Samsung Galaxy A71, Samsung Xcover 5, Samsung Galaxy A50s, Samsung Galaxy S20 e Samsung Galaxy S9+ sono gli ultimi smartphone del colosso sudcoreano a ricevere le patch di sicurezza di agosto. Andando con ordine, Galaxy A71 si sta aggiornando al firmware A715FXXU6BUH1 a partire dalla Polonia; Galaxy Xcover 5 sta ricevendo l’update G525FXXS3AUH1 in Europa e anche nel nostro Paese con le patch di agosto; il firmware A507FNXXU5DUG4 per Galaxy A50s è in propagazione in Thailandia, Filippine e Malesia con le patch di agosto; la famiglia Samsung Galaxy S20 si sta aggiornando alle patch di agosto e non meglio specificate migliorie del sistema con il firmware G98**XXU9DUH2 dal peso pari a ben 623 MB; Samsung Galaxy S9+ si sta aggiornando in Italia con il firmware G965FXXuGFuG4 con le patch di agosto e miglioramenti alla stabilità del sistema.

Primo aggiornamento per Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Samsung Galaxy Z Flip3 5G, fresco di presentazione, sta iniziando a ricevere il firmware F926BXXU1AUGB espressamente indirizzato a migliorare l’esperienza generale di utilizzo e la stabilità del sistema operativo. Dal punto di vista relativo alla sicurezza, il nuovo smartphone pieghevole monta invece le patch di sicurezza di luglio.

Come aggiornare gli smartphone Samsung

Indipendentemente dalla tipologia di aggiornamento in rilascio, tutti gli smartphone Samsung si aggiornano in OTA (Over The Air) o manualmente tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Aggiornamento per OnePlus 8 e 8 Pro

Venendo a OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, gli ex smartphone di fascia alta dell’azienda cinese si stanno aggiornando con i firmware 11.0.8.8.IN21BA e 11.0.8.8.IN11BA. Ecco il changelog completo delle novità a cui ha lavorato il team di sviluppo di OnePlus:

Sistema aggiornamento alle patch di sicurezza di agosto miglioramento della stabilità generale del sistema correzione di alcuni bug relativi alle gesture di navigazione aggiunta la funzionalità screenshot per l’AOD (Always-on Display)

Fotocamera ottimizzazione delle foto ritratto con la fotocamera frontale

OnePlus Store aggiunto l’app store ufficiale per gestire il proprio account OnePlus, ricevere supporto, scoprire benefit esclusivi e acquistare prodotti OnePlus

Ambient Display aggiunto il supporto alle Bitmoji per l’Always-on Display.



Migliora la fotocamera di OnePlus Nord 2 5G

Per OnePlus Nord 2 5G sta arrivando l’aggiornamento DN2101_11_A.09​ della OxygenOS che va a migliorare le prestazioni della fotocamera, ma non solo. Ecco il changelog completo:

Sistema ottimizzazione delle notifiche per l’app Community miglioramento delle prestazioni generali del sistema operativo

Fotocamera ottimizzazione dell’esperienza con le foto HDR miglioramenti delle performance della fotocamera

Rete correzione di un bug che non permetteva la connessione agli hotspot Wi-Fi

Galleria ottimizzazione degli effettivi della UI miglioramento della velocità di caricamento dell’anteprima delle foto



Come aggiornare gli smartphone OnePlus

L’aggiornamento per gli smartphone OnePlus può essere scaricato attraverso l’apposito menu degli aggiornamenti software nel pannello delle impostazioni.

Potrebbe interessarti anche: migliori smartphone Android