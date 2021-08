A seguito del lancio di Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G bisognerà attendere l’inizio del 2022 per assistere alla presentazione della famiglia Samsung Galaxy S22, ma nel mentre il designer Concept Creator ha immaginato Samsung Galaxy S22 Ultra in un concept strepitoso.

Un ritorno alle basi per il nuovo telefono

Il leitmotiv di questo concept ruota attorno al concetto di “tornare alle basi“, ovvero introdurre nuovamente tutte quelle specifiche un tempo così care agli utenti ma ormai assenti da diverse generazioni. Ecco quindi il ritorno del jack audio da 3.5 mm, il supporto alle microSD e il caricabatterie nella confezione di vendita.

Le ultime generazioni di smartphone di fascia alta a marchio Samsung, come dicevamo, non offrono più queste funzionalità e in questo concept si immagina come potrebbe apparire il nuovo smartphone di fascia alta se ne facesse uso. Se l’immaginazione del designer può spaziare liberamente senza tenere conto dei reali piani di sviluppo del colosso sudcoreano, è altamente improbabile che la nuova generazione di telefoni tornerà a proporre queste caratteristiche.

