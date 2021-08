HONOR annuncia i tre nuovi smartphone Android della HONOR Magic3 Series: si tratta di HONOR Magic3, HONOR Magic3 Pro e HONOR Magic3 Pro+, tutti dotati secondo il produttore di caratteristiche e funzionalità eccezionali. Andiamo a scoprire se è veramente così.

Quest’anno la settimana di Ferragosto è rovente in tutti i sensi: dopo le presentazioni di Xiaomi MIX 4 e dei pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G, oggi è la giornata di HONOR, che svela la serie HONOR Magic3. Dopo la “separazione” da Huawei, HONOR non ha alcuna intenzione di rimanere in disparte e ha annunciato durante l’evento i suoi piani di espansione.

“HONOR ha sempre messo in mostra le nostre idee più innovative attraverso la serie HONOR Magic, e la serie HONOR Magic3 continua questa eredità“, ha dichiarato George Zhao, CEO di HONOR Device Co, Ltd. “Rappresentando la visione di HONOR per il futuro della tecnologia mobile, siamo orgogliosi delle partnership industriali che abbiamo stretto e che hanno contribuito allo sviluppo di questo nuovo smartphone innovativo, così come dei continui sforzi del nostro team di R&D per reintrodurre HONOR nel mercato globale, in un’esposizione mai vista di eccezionale tecnologia“.

Caratteristiche e funzionalità di HONOR Magic3, Magic3 Pro e Magic3 Pro+

La serie HONOR Magic3 offre un display supercurvo a 89° con cornici sottili, 10 bit e 1,07 miliardi di colori con certificazione HDR10+. Il design mette a disposizione un Super Curved Nano Crystal Shield e un corpo in Nano Ceramic, per una presa confortevole e un maggiore livello di durezza e resistenza. La casa cinese si è concentrata molto sul comparto fotografico dei nuovi smartphone, con un design denominato “The Eye of Muse”, che simboleggia la miscela tra arte e tecnologia con una superficie concava e che rende omaggio alla classica struttura dell’otturatore di una macchina fotografica.

I dispositivi sono dotati di HONOR Image Engine, un sistema di imaging avanzato potenziato dall’Intelligenza Artificiale: il fiore all’occhiello è HONOR Magic3 Pro+, che può contare su una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, monocromatico da 64 MP, ultra-grandangolare da 64 MP e teleobiettivo da 64 MP. La fotocamera da 50 MP dispone di un sensore a colori da 1/1.28 pollici con Autofocus Full Pixel Octa Phase Detection (PD), che permette di catturare oggetti in movimento con una messa a fuoco rapida e precisa. Il teleobiettivo, disponibile anche sul modello Pro, permette uno zoom ottico 3,5x e uno digitale fino a 100x, ed è supportato da uno stabilizzatore ottico (OIS).

I tre smartphone sono i primi IMAX Enhanced, con effetti cinematografici AI per soluzioni di colore professionali, Magic Log e 3D LUT (Look Up Table). Il formato log consente di dare toni di colore cinematografici con la chiarezza dell’HDR, e 3D LUT aiuta gli utenti a creare tonalità di colore adatte al cinema. HONOR ha collaborato con il famoso colorista di Hollywood Bryan McMahan per creare otto LUT esclusive ispirate ai film classici, che vengono raccomandate dal sistema in base allo scenario di ripresa (grazie all’IA).

La serie HONOR Magic3 è dotata della piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 888+, che vede aggiornamenti in termini di CPU e AI Computing, risultando capace di aumentare le prestazioni AI del 20%. A complemento abbiamo OS Turbo X per migliorare la fluidità, GPU Turbo X per integrare ottimizzazioni che riducono il consumo di energia e al contempo migliorano le prestazioni, e la tecnologia LINK Turbo X che utilizza insieme Wi-Fi e reti cellulari per fornire una velocità di download di picco di 6,1 Gbps.

Tutti e tre gli smartphone possono contare su una batteria da 4600 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata HONOR SuperCharge a 66 W. HONOR Magic3 Pro e Pro+ mettono a disposizione anche la ricarica SuperCharge Wireless a 50 W e la ricarica wireless inversa, per “cedere” batteria ad altri dispositivi.

HONOR ha dichiarato che la privacy è una delle massime priorità, e per questo motivo ha dotato gli smartphone di alcune funzionalità avanzate: tra queste il sensore 3D ToF che viene utilizzato per il Face ID Unlock 3D, un metodo di sblocco con un alto livello di sicurezza e con riconoscimento facciale.

Previous Next Fullscreen

Ecco le specifiche tecniche complete della serie HONOR Magic3, con le principali differenze in grassetto.

Specifiche tecniche HONOR Magic3

display OLED Super Curved da 6,76 pollici a risoluzione 2772 x 1344 con HDR10+ e 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 888

8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (f/1.9), monocromatica da 64 MP (f/1.8) e ultra-grandangolare da 13 MP (120° e f/2.2)

fotocamera anteriore grandangolare da 13 MP (100°, f/2.4)

connettività 5G, Wi-Fi 6, NFC, USB Type-C

dual speaker, tre microfoni, certificazione IP54

batteria da 4600 mAh con ricarica rapida Wired SuperCharge 66 W

Android 11 con Magic UI 5.0

dimensioni di 162,8 x 74,9 x 8,99 mm (9,5 mm per la versione in pelle vegana), peso di 203 g

Specifiche tecniche HONOR Magic3 Pro

display OLED Super Curved da 6,76 pollici a risoluzione 2772 x 1344 con HDR10+ e 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 888+

8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (f/1.9), monocromatica da 64 MP (f/1.8), ultra-grandangolare da 13 MP (120° e f/2.2) e teleobiettivo da 64 MP (f/3.5, zoom ottico 3.5x, ibrido 10x e digitale 100x con OIS)

posteriore con sensore principale da 50 MP (f/1.9), monocromatica da 64 MP (f/1.8), ultra-grandangolare da 13 MP (120° e f/2.2) e teleobiettivo da 64 MP (f/3.5, zoom ottico 3.5x, ibrido 10x e digitale 100x con OIS) fotocamera anteriore grandangolare da 13 MP (100°, f/2.4) con 3D ToF

connettività 5G, Wi-Fi 6, NFC, USB Type-C

dual speaker, tre microfoni, certificazione IP68

batteria da 4600 mAh con ricarica rapida Wired SuperCharge 66 W, Wireless SuperCharge 50 W e Wireless Reverse Charge

Android 11 con Magic UI 5.0

dimensioni di 162,8 x 74,9 x 8,99 mm (9,5 mm per la versione in pelle vegana), peso di 213 g

Specifiche tecniche HONOR Magic3 Pro+

display OLED Super Curved da 6,76 pollici a risoluzione 2772 x 1344 con HDR10+ e 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 888+

12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (f/1.9 e OIS ), monocromatica da 64 MP (f/1.8), ultra-grandangolare da 64 MP (f/2.4) e teleobiettivo da 64 MP (f/3.5, zoom ottico 3.5x, ibrido 10x e digitale 100x con OIS)

), monocromatica da 64 MP (f/1.8), (f/2.4) e teleobiettivo da 64 MP (f/3.5, zoom ottico 3.5x, ibrido 10x e digitale 100x con OIS) fotocamera anteriore grandangolare da 13 MP (100°, f/2.4) con 3D ToF

connettività 5G, Wi-Fi 6, NFC, USB Type-C

dual speaker, tre microfoni, certificazione IP68

batteria da 4600 mAh con ricarica rapida Wired SuperCharge 66 W, Wireless SuperCharge 50 W e Wireless Reverse Charge

Android 11 con Magic UI 5.0

dimensioni di 162,8 x 74,9 x 9,94 mm (9,5 mm per la versione in pelle vegana), peso di 236 g

Previous Next Fullscreen

Prezzi e uscita di HONOR Magic3, Magic3 Pro e Magic3 Pro+

HONOR Magic3 è disponibile nei colori Black, White, Golden Hour e Blue Hour (gli ultimi due in pelle sintetica) a partire da 899 euro. HONOR Magic3 Pro viene lanciato nelle colorazioni Black, White e Golden Hour al prezzo di partenza di 1099 euro. HONOR Magic3 Pro+ è infine disponibile da 1499 euro nelle versioni Ceramic Black e Ceramic White.

La serie HONOR Magic3 sarà acquistabile a partire dalla Cina continentale e la disponibilità per i mercati globali sarà annunciata in seguito. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati.

Potrebbe interessarti: recensione HONOR 9X Pro