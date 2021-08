Ieri Xiaomi ha tenuto un importante evento e tra i nuovi prodotti presentati l’azienda ha mostrato al mondo lo smartphone Xiaomi MIX 4.

Tra le caratteristiche più innovative di questo dispositivo ricordiamo l’impiego di una fotocamera selfie sotto il display, tuttavia lo smartphone si distingue anche per il corpo in ceramica, l’hardware potente e un’ottima fotocamera.

Come ogni nuovo smartphone, Xiaomi MIX 4 debutta con una serie di sfondi inediti che in questo caso possono mostrarsi per intero, visto che il display è privo di fori. Alcuni sfondi sono visibili in anteprima nella galleria sottostante.

Gli sfondi stock di Xiaomi MIX 4 sono scaricabili alla massima qualità al link sottostante.

Xiaomi Mix 4 è il primo smartphone dell’azienda a impiegare una fotocamera frontale alloggiata sotto lo schermo e in grado di creare immagini con una risoluzione di 20 MP.

Quando la fotocamera selfie è attiva l’area del display sopra di essa diventa trasparente, mentre durante il normale utilizzo dello smartphone quest’area non risalta in alcun modo. Il video teardown di Xiaomi MIX 4 ha già svelato tutti i segreti di questo ambizioso smartphone.

