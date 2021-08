Come ogni versione che si rispetti, anche Android 12 può contare su un bel easter-egg e ora possiamo dargli uno sguardo, rigorosamente in versione finale, con la beta 4 rilasciata oggi poiché finalmente è attivo.

L’easter-egg di Android 12 è in Material You

A differenza di quelli inclusi nelle precedenti versioni di Android, che erano dei veri e propri mini-giochi, l’easter-egg di Android 12 è solo una celebrazione del nuovo stile grafico Material You, come potete vedere dagli screenshot qua sotto.

Premendo per tre volte sulla voce relativa alla versione di Android, all’interno delle impostazioni, infatti, viene fuori un orologio analogico e spostandone le lancette in modo tale che segnino le ore 12:00 questo mostra il numero 12, che identifica appunto la versione di Android, e vari sfondi a tema Material You.

Nient’altro, l’easter-egg di Android 12 è tutto qui. Google sembra aver dato un taglio netto col passato anche sotto questo profilo, anche se avrebbe potuto comunque realizzare qualcosa di interattivo pur mostrando il nuovo tema grafico.