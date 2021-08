La versione classica di Hangouts smetterà di funzionare per i clienti Enterprise Workspace alla fine di quest’anno e sarà disponibile solo Google Chat. In vista del cessazione del servizio Google sta ora iniziando il processo di deprecazione dell’app e del sito web di Hangouts per gli account personali gratuiti.

Hangouts invita gli utenti gratuiti a passare a Google Chat

L’apertura dell’app Hangouts per Android e iOS oggi mostra un banner blu in alto che avvisa della prossima sostituzione del servizio con Google Chat.

L’avviso informa che le conversazioni risalenti all’anno scorso sono già in Google Chat, mentre quelle precedenti saranno disponibili in seguito.

Il banner contiene in calce il link “Ulteriori informazioni” che apre un documento di supporto, e l’opzione “Passa a Chat in Gmail” che disconnette l’utente dall’app mobile Hangouts prima di aprire Gmail, anche se ha installato l’app Google Chat, poiché l’azienda è focalizzata sull’esperienza unificata Gmail, Chat, Meet.

Una volta che gli utenti si saranno disconnessi non riceveranno più notifiche da Hangouts e non potranno inviare messaggi con l’app, tuttavia potranno ancora utilizzare il client classico aggiungendo nuovamente il proprio account Gmail dopo aver aperto l’applicazione mobile.

Allo stesso modo il client Web hangouts.google.com genera un messaggio simile con l’invito a passare subito a Google Chat per continuare le conversazioni di Hangouts con nuove funzionalità.

Google deve ancora annunciare una data di cessazione del servizio per gli account gratuiti che utilizzano la versione classica di Hangouts.

