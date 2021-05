Il team di Google sta introducendo la possibilità di accedere ai messaggi di Google Chat direttamente da Gmail per una più ampia fetta di utenti Android e iOS, aumentando così il livello di integrazione tra questi due servizi.

Si tratta di una funzionalità lanciata lo scorso anno per gli utenti Google Workspace e che è ancora in fase di prova, non essendo disponibile per tutti (dipende dalle impostazioni dell’account) e richiedendo l’intervento diretto dell’utente per la sua abilitazione.

Una volta attivata tale nuova funzionalità, sarà visibile una nuova scheda nella parte inferiore dell’app Gmail, attraverso la quale sarà possibile avere accesso ai propri messaggi istantanei.

Come abilitare l’integrazione tra Gmail e Google Chat

Per abilitare questa funzione gli utenti Android e iOS devono aprire il menu laterale, scorrere in basso fino alla voce Impostazioni (chi ha più account deve selezionare quello desiderato) e quindi cercare nella sezione Generali l’opzione “Chat (early access)”, che potrà essere abilitata con un tocco e infine chiudere e riaprire l’applicazione.

Chi non vede l’opzione dedicata a Google Chat potrebbe doverla prima abilitare nella versione desktop di Gmail andando sulla pagina dedicata (la trovate seguendo questo link) e selezionando Google Chat nell’apposito menu.

Dopo aver riavviato l’app Gmail sul telefono, dovrebbe quindi apparire l’interruttore per abilitare l’integrazione con Google Chat.

Ricordiamo che Google Chat è il servizio studiato dal colosso di Mountain View per sostituire Hangouts, da cui sta lentamente allontanando gli utenti. Tale servizio è disponibile anche come applicazione separata ma gli utenti a cui non piace avere tante app di messaggistica installate sul telefono potrebbero ritenere comoda la possibilità di averla come scheda in Gmail (specialmente se si usa molto la posta elettronica nel corso della giornata).

L’app Google Chat per Android può essere scaricata gratuitamente dal Google Play Store attraverso il seguente badge: