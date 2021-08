Solitamente i produttori di smartphone, prima di lanciare un nuovo modello prestigioso, provano varie possibili alternative per quanto riguarda il design, scegliendo quella che ritengono migliore e accantonando le altre e, di tanto in tanto, a distanza di qualche mese (o, addirittura, di anni) in Rete finiscono per diffondersi le immagini dei concept scartati, permettendoci così di farci un’idea di ciò che sarebbe potuto essere.

E l’ennesimo esempio è rappresentato da un concept di OnePlus 7 basato su un design che il produttore cinese ha poi deciso di scartare in favore di quello effettivamente adottato.

Un concept di OnePlus 7 forse ha ispirato i designer di Google

Ma a rendere più interessante l’immagine di questo concept è il fatto che il suo design ricorda quello scelto da Google per gli attesissimi Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro.

Come apprendiamo da Gizmochina, la foto del concept di OnePlus 7 è stata condivisa su Weibo da un utente che si chiama 工业设计师-浩然, un designer industriale di OnePlus, il quale sostiene che è stato realizzato nel 2018 dopo il lancio di OnePlus 6.

Così com’è possibile vedere nell’immagine, il concept di OnePlus 7 ha una barra della fotocamera che attraversa in larghezza la parte posteriore del telefono e che ospita quattro sensori allineati orizzontalmente (il doppio rispetto a quelli presenti sul modello poi lanciato da OnePlus) e un flash LED bicolore.

La barra ha un colore argento metallizzato mentre l’area intorno alle fotocamere è nera. Il concept ha la stessa finitura Silky White in cui era disponibile OnePlus 6.

Pare azzardato sostenere che i designer di Google si siano ispirati a questo concept di OnePlus 7 per la realizzazione di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro ma è senza dubbio evidente la grande somiglianza con i due nuovi smartphone del colosso di Mountain View, la cui presentazione ufficiale è in programma per il prossimo autunno.