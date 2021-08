Durante l’Unpacked del 14 gennaio 2021 veniva ufficialmente presentata la famiglia Samsung Galaxy S21, e a distanza di sei mesi si cerca di capire quanto gli smartphone di fascia alta siano andati bene in termini di vendite.

Vendite meno entusiasmanti del previsto

Le ultime informazioni in tal senso indicano che il colosso sudcoreano avrebbe commercializzato “solo” 13.5 milioni di smartphone serie Galaxy S21 dal giorno della loro disponibilità sul mercato. Guardando i dati relativi alle vendite della famiglia Samsung Galaxy S20 e Samsung Galaxy S10, si tratta della prestazione meno entusiasmante mai registrata dall’azienda per quanto riguarda la serie Galaxy S.

Entrando nel dettaglio, Samsung avrebbe venduto il 20% in meno rispetto alla famiglia Galaxy S20 a sei mesi dal lancio e il 47% in meno rispetto alla serie Samsung Galaxy S10. Ecco, numeri alla mano, i milioni di unità vendute dall’azienda a sei mesi dal lancio:

Samsung Galaxy S10: 25.5 milioni

Samsung Galaxy S20: 17 milioni

Samsung Galaxy S21: 13.5 milioni

La notizia arriva a stretto giro da quella che vede Xiaomi per la prima volta al comando della classifica degli smartphone più venduti in Europa, un primato che è rimasto nelle mani della compagnia sudcoreana per molto tempo. Samsung ha chiaramente la capacità di rimettersi in piedi, ma questo importante calo delle vendite potrebbe essere sintomo che qualcosa deve cambiare per rendere più competitivi gli smartphone di fascia alta.

Riusciranno Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 a cambiare le carte in tavola a seguito dell’evento Unpacked dell’11 agosto?