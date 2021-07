Ieri, 30 luglio 2021, l’applicazione di Telegram ha ricevuto un nuovo importante aggiornamento, che l’ha portata alla versione 7.9.0 e ha introdotto una sfilza di novità interessanti che riguardano, tra le altre cose, le videochiamate, i videomessaggi e la riproduzione dei video.

Dopo il corposo aggiornamento di fine giugno e quello di un paio di giorni fa per la versione beta dell’app, immergiamoci nelle novità di questo nuovo interessante update.

Telegram: le novità dell’aggiornamento

Prima di entrare nel merito di ogni singola nuova aggiunta, torna utile usare come riassunto il changelog (parziale) riportato sul Google Play Store:

Le videochiamate di gruppo supportano fino a 1000 spettatori

Velocità di riproduzione 0,5x, 1,5x e 2x per i video

I videomessaggi hanno una qualità superiore e puoi toccare per espanderli. La musica continua a suonare mentre registri, e puoi ingrandire quando usi la fotocamera posteriore

La condivisione schermo include l’audio ed è disponibile nelle videochiamate 1-a-1

Il timer per l’eliminazione automatica ora ha l’opzione “1 mese”

Videochiamate di gruppo 2.0

Introdotte con l’ultimo aggiornamento di giugno, le Videochiamate di gruppo – che permettono ad un massimo di 30 utenti di trasmettere video sia dalla loro videocamera che dallo schermo – arrivano già alla versione 2.0 e il motivo è presto detto: adesso Telegram permette di guardare qualsiasi contenuto, dalle lezioni online alle battaglie rap dal vivo, fino a 1.000 persone.

La promessa fatta è di quelle importanti: continuare ad “aumentare questo limite fino a quando tutte le persone presenti sulla Terra potranno unirsi ad una chiamata di gruppo e guardarci festeggiare con lo yodel (presto)“.

Per avviare una videochiamata di gruppo, è bene ricordarlo, basta creare una chat vocale dal menù ⋮ su Android (Info su iOS) di qualsiasi gruppo di cui si sia amministratori e poi attivare il video.

. Videomessaggi 2.0

Anche i videomessaggi di Telegram giungono alla versione 2.0 e in questo caso il salto di generazione si lega alla presenza di una risoluzione più alta e alla possibilità di toccare un videomessaggio per espanderlo. Una volta ingrandito, il videomessaggio viene messo in pausa per consentire di avanzare velocemente o tornare ad un passaggio precedente.

Per quanto riguarda l’audio dal dispositivo, Telegram ricorda che questo “continuerà a essere riprodotto mentre registri, così sarà possibile cantare insieme alle tue canzoni preferite o rispondere senza mettere in pausa il tuo podcast. Inoltre, la registrazione con la tua fotocamera posteriore ti permette di pizzicare lo schermo per ingrandire e catturare oggetti a distanza o aggiungere un effetto drammatico (musica inquietante non inclusa)“.

Velocità di riproduzione dei video

La terza grande novità attiene alla velocità di riproduzione dei video: adesso il lettore multimediale supporta le velocità di riproduzione 0.5x, 1.5x e 2x. Per cambiare la velocità di riproduzione, basta toccare il menù mentre si guarda un video a schermo intero, oppure tenere premuto il pulsante 2X durante la riproduzione di messaggi vocali o videomessaggi.

Timestamp, condivisione schermo con audio e autoeliminazione

Sin dal 2019 è possibile inserire dei timestamp nelle didascalie o nelle risposte ai video e ai link di YouTube per saltare ad un punto ben preciso, adesso Telegram permette di tenere premuto su un timestamp in un messaggio per copiare il collegamento e condividere il momento in un’altra chat.

Quanto alla condivisione delle schermo, aggiunta anche alle chiamate 1-a-1, adesso questa permette anche di includere il suono del dispositivo nella videochiamata. Quando si attiva il video durante una qualsiasi chiamata, ricorda Telegram, è possibile scorrere il dito per scegliere una videocamera o condividere il proprio schermo – e utilizzare l’anteprima video per assicurarsi che tutto sia perfetto prima di andare in diretta.

Quanto alla funzione di autoeliminazione dei messaggi, il limite massimo è stato elevato fino a un mese. Per attivare il timer su Android, basta toccare ⋮ > Cancella cronologia e quindi scegliere una durata (su iOS, bisogna tenere premuto su un messaggio, toccare Seleziona > Elimina tutto > Attiva autoeliminazione).

Disegni precisi, recupero password e animazioni

Al fine di rendere l’editing di foto e video più preciso, Telegram prevede ora che la larghezza del pennello dimuisca quando l’immagine viene ingrandita. Naturalmente, la larghezza può essere modificata dall’utente a proprio piacimento.

Anche Telegram Desktop, inoltre, guadagna un editor delle foto per ritagliare, ruotare o invertire le immagini – e aggiungere disegni o sticker e ha addirittura un’esclusiva: le versioni modificate possono essere inviate come file non compressi deselezionando la casella Comprimi immagini.

Telegram ha rinnovato l’animazione dell’interfaccia del codice di blocco, che mostra anche gli sfondi animati eventualmente impostati.

Per quanto riguarda la sicurezza, Telegram ha aggiunto un nuovo avviso per aiutare l’utente ad esercitarsi ad inserire la password per la verifica in due passaggi. In caso di password dimenticata, la nuova opzione di rimozione della password funziona anche senza un’email di recupero, a patto di essere ancora connessi all’account, e richiede 7 giorni (può essere annullata da qualsiasi dispositivo collegato all’account).

Telegram ha aggiornato le animazioni di invio dei messaggi su Android (su iOS c’è già): “quando premi Invia, il tuo testo si trasforma dolcemente nella bolla del messaggio mentre decolla verso la chat“.

Come ogni aggiornamento di Telegram che si rispetti, neppure questo manca di qualche nuova emoji animata.

Infine, ci sono delle novità specifiche per iOS: una nuova fotocamera in-app; la possibilità di scegliere destinatari multipli per i messaggi inoltrati; la possibilità, scorrendo la lista chat con due dita, di selezionare diverse chat in modo rapido per le azioni più importanti come archiviare, eliminare o segnare tutte come lette; le immagini del profilo seguono i messaggi nelle chat di gruppo, così da rendere sempre facile individuare l’autore del messaggio.

Come aggiornare Telegram per Android

La versione 7.9.0 di Telegram per Android è già disponibile per tutti sul Google Play Store, la potete scaricare cliccando sul badge sottostante.