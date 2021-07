Un aggiornamento alla beta di Telegram rilasciato oggi introduce una serie interessanti novità, come i controlli della velocità di riproduzione video e la condivisione dello schermo, anche se quest’ultima sembra ancora molto instabile.

Ecco le novità nella beta 7.9.0 di Telegram

La beta 7.9.0 di Telegram ha aggiunto nuovi controlli per la velocità di riproduzione dei video, sia per quelli locali condivisi tramite l’app che per i collegamenti a video tipo YouTube.

L’opzione è accessibile toccando il menu a tre punti verticali in alto a destra durante la riproduzione, quindi selezionando la voce “Velocità” che permette di riprodurre a 0,2x, 0,5x, 1x, 1,5x e 2x.

La nuova opzione per condividere lo schermo durante una videochiamata 1 a 1 è invece ben nascosta e sembra funzionare mediamente una volta su cinque.

Quando si effettua una videochiamata con qualcuno la funzionalità consente di avviare la condivisione dello schermo interrompendo prima il video corrente e di condividere a scelta fra lo schermo dello smartphone e quanto ripreso dalla fotocamera anteriore o posteriore.

Seguirà una richiesta di conferma per l’avvio della trasmissione, dopodiché il relativo pulsante rosso apparirà nella barra di stato in alto.

Altre aggiunte minori a questa versione beta di Telegram consistono in una nuova opzione per cancellare la cronologia di una chat quando è più vecchia di un mese e la possibilità di far fluttuare le anteprime dei messaggi video quando si scorrere verso l’alto o verso il basso.

Se siete interessati a provare queste funzionalità è sufficiente scaricare e installare manualmente l’APK dell’ultima versione beta di Telegram che potete trovare qui.

