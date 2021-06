Dieci giorni fa vi avevamo parlato delle enormi novità contenute all’interno della beta 7.8 di Telegram, ed in queste ore il team di sviluppo di una delle applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate al mondo, ha rilasciato la versione 7.8.0 di Telegram per Android in versione stabile.

Novità aggiornamento 7.8.0 di Telegram

La più grande novità presente all’interno dell’aggiornamento 7.8.0 di Telegram è senza ombra di dubbio il supporto alle video chiamate di gruppo. Qualsiasi chiamate video si può trasformare istantaneamente in una video chiamata di gruppo, semplicemente tramite il tap dell’icona della videocamera in basso nella UI.

Telegram ci fa notare che l’accesso alla video chiamata di gruppo è disponibile per le prime 30 persone che si uniscono, ma ci tiene a precisare che il limite verrà via via esteso quando saranno utilizzate sempre più spesso per lo streaming di giochi ed eventi dal vivo.

Le video chiamate di gruppo sono accompagnate anche dal supporto alla condivisione dello schermo, ideale ad esempio per mostrare al proprio gruppo ciò che si sta guardando o per aiutare un amico che non riesce a risolvere un problema, e dalle opzioni per la soppressione del rumore. La feature, esclusivamente realizzata per migliorare la qualità delle chiamate vocali, permette di mitigare i rumori in sottofondo per rendere la conversazione più facile da seguire.

Ci sono nuove funzionalità per i tablet e il desktop che possono così sfruttare l’ampio spazio a disposizione dei display per mostrare più informazioni a schermo, nel pannello laterale e non solo. Su desktop le chat vocali di Telegram si apriranno in una finestra separata così da rendere più semplice la digitazione; arriva anche la possibilità di condividere solo una porzione dello schermo invece di mostrare l’intera area di lavoro.

Infine, nel nuovo aggiornamento trovano posto anche le seguenti feature:

sfondi animati;

creare e condividere sfondi;

animazioni per l’invio dei messaggi;

promemoria per le informazioni di accesso;

menu per i bot;

nuove emoji animate.

Come aggiornare Telegram

L’aggiornamento 7.8.0 di Telegram è disponibile fin da subito tramite il link del Play Store sottostante. Nel caso in cui non lo fosse, è possibile installare manualmente l’APK tramite questo link di APK Mirror.

Scarica Telegram