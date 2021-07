Mancano ancora diversi mesi al lancio della serie Samsung Galaxy S22 ma ciò non impedisce ai leaker di fornirci qualche anticipazione su quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche dei prossimi smartphone di punta dell’offerta del colosso coreano.

I presunti numeri di modello della serie Samsung Galaxy S22

E che i lavori del team di Samsung siano già iniziati ci viene confermato da quanto viene riportato da SamMobile, una cui fonte ha svelato quelli che dovrebbero essere i numeri di modello dei tre smartphone della serie Samsung Galaxy S22:

quello della versione base dovrebbe essere SM-S901x

quello della variante Plus dovrebbe essere SM-S906x

quello della versione Ultra dovrebbe essere SM-S908x

Il codice SM-G9xx è stato introdotto dal colosso coreano per Samsung Galaxy S5, culminando con Samsung Galaxy S21 nei codici SM-G991x, SM-G996x e SM-G998x. Ebbene, pare che piuttosto che passare alla serie SM-G1000x, Samsung abbia deciso di cambiare la lettera G con una S, dando il via ad un nuovo possibile decennio di generazioni di smartphone di punta.

Ricordiamo che tutti e tre i modelli potranno contare sul supporto alla connettività 5G e probabilmente saranno animati da una CPU Samsung Exynos con GPU AMD. Staremo a vedere.

Galaxy Z Fold 3 avrà una versione speciale

In attesa della presentazione ufficiale, in programma per l’11 agosto, in Rete continuano a susseguirsi indiscrezioni relative a Samsung Galaxy Z Fold 3, che potrebbe essere lanciato anche in una speciale versione, che potrebbe essere chiamata “S Pen Fold Editon”.

A dire di Ishan Agarwal, il colosso coreano avrebbe pensato a una custodia “Note Pack” per riporre l’accessorio con lo smartphone, anche se saranno disponibili le “normali” custodie in silicone, pelle e kevlar.

Per Samsung Galaxy Z Flip 3 il produttore coreano avrebbe invece pensato a custodie in silicone o trasparenti con anelli e cinturini come opzioni aggiuntive. Staremo a vedere.