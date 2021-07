Sono tante le novità studiate dal team di sviluppatori di Google per rendere Android 12 ancora più accattivante e tra di queste vi è anche un nuovo linguaggio di design che il colosso di Mountain View ha deciso di chiamare Material You (anche per mettere in evidenza l’importanza che avranno le possibilità di personalizzazione e i gusti degli utenti).

Tra le novità vi sono pure delle nuove animazioni, inclusa una che si attiva nel momento in cui lo smartphone viene messo sotto carica da spento.

Se si collega un telefono Google Pixel spento al caricabatterie, si vedrà apparire un indicatore della batteria seguito dalla percentuale quando il device inizia a caricarsi e su quella percentuale, a partire da Android 12, si visualizzerà anche un’animazione.

Come apprendiamo da 9to5Google, questa novità dovrebbe essere stata implementata con la beta 3 di Android 12.

Con Android 12 novità anche per la procedura di configurazione iniziale

Tra le novità studiate dal team di Google per rendere più accattivante la nuova versione dell’OS vi è anche un’interfaccia rinnovata per la procedura di configurazione iniziale, caratterizzata da simpatiche animazioni e schermate colorate.

Ecco un esempio delle nuove animazioni:

Così come apprendiamo da Android Police, la procedura di configurazione non dovrebbe avere subito particolari modifiche ma l’interfaccia utente è stata regolata per adattarsi meglio al layout rinnovato che il colosso di Mountain View sta estendendo ad altre parti di Android 12: in pratica, il riferimento a Material You è piuttosto evidente.

Ecco altre immagini della nuova procedura di configurazione con Android 12 sugli smartphone Google Pixel:

Alcune di queste novità potrebbero estendersi anche agli smartphone degli altri produttori mentre alcune delle modifiche nell’interfaccia utente di configurazione sono legate alle applicazioni e alle attività specifiche dei telefoni Google Pixel.

