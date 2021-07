Gli aggiornamenti software di oggi non sono particolarmente numerosi, tuttavia toccano alcuni dei principali smartphone Android premium in commercio come Xiaomi Mi 11 Ultra, OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro. Accanto a loro ci sono anche modelli molto meno recenti come Xiaomi Mi 9 ed economici come Samsung Galaxy J8.

Senza ulteriori indugi, andiamo a scoprire tutte le novità presenti in questi nuovi update software.

Xiaomi Mi 11 Ultra e Xiaomi Mi 9: le novità degli aggiornamenti

Xiaomi Mi 11 Ultra (ecco la nostra recensione) presenta una dotazione tecnica che ne giustifica il nome, tuttavia, al pari di altri smartphone che utilizzano il SoC Qualcomm Snapdragon 888 (ecco il nostro confronto coi principali concorrenti), non brilla in fatto di gestione delle temperature.

Adesso gli sviluppatori della MIUI sembrano aver trovato una soluzione per tenere lo smartphone più freddo: a partire dal modello cinese, è stata rilasciata la nuova build MIUI 12.21.7.14. Stando a quanto rilevato con le prime prove sul campo, pare che gli sviluppatori di Xiaomi abbiano colto nel segno: gli Xiaomi Mi 11 Ultra aggiornati, in contesti di utilizzo particolarmente intenso, avrebbero mostrato un abbassamento delle temperature nell’ordine dei 5°C rispetto alle stesse operazioni compiute prima dell’update. Purtroppo, allo stato attuale non esiste una spiegazione ufficiale su come sia stato possibile ottenere un simile effetto.

Xiaomi Mi 9 è molto meno recente e molto meno intrigante sotto il profilo tecnico rispetto al modello poc’anzi trattato, tuttavia sta ricevendo un aggiornamento software ben più interessante: la MIUI 12.5 (ecco il nostro approfondimento dedicato con novità e quant’altro). Il nuovo update è già in roll out dalle nostre parti, si tratta infatti di una build EU, più precisamente della MIUI V12.5.1.0.RFAEUXM.

Come potete vedere dagli screenshot riportati, la build viene etichettata come Stable, anche si tratta molto probabilmente della solita Stable Beta. Insomma, è verosimile che sia il classico roll out graduale, pertanto attualmente non molto esteso e pronto ad allargarsi una volta scongiurata la presenza di bug importanti. Se per le novità grafiche e funzionali potete fare riferimento al nostro approfondimento linkato sopra, sappiate che la build include anche le patch di sicurezza del mese di giugno 2021.

OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro: le novità dell’aggiornamento

Nel caso di OnePlus 9 (ecco la nostra recensione) e di OnePlus 9 Pro (ecco la nostra recensione), come sempre è direttamente il produttore cinese a comunicare il rilascio del nuovo aggiornamento attraverso il proprio forum ufficiale.

Per entrambi gli smartphone è in roll out la OxygenOS 11.2.8.8 (per le tre versioni IN, EU e NA), la quale si segnala per la presenza delle patch di sicurezza di luglio 2021 e della funzione Bitmoji AOD, nata da Snapchat e Bitmoji e pensata per dare un tocco di personalizzazione all’Ambient Display, con gli avatar che cambiano nel corso della giornata in base all’attività.

Ecco il changelog completo:

System Updated Android security patch to 2021.07 Fixed known issues and improved stability

Ambient Display Newly added Bitmoji AOD, co-designed by Snapchat & Bitmoji, which will liven up the ambient display with your personal Bitmoji avatar. Your avatar will update throughout the day based on your activity and things happening around you ( Path: Settings – Customization – Clock on ambient display – Bitmoji )

OnePlus Store An intuitive and convenient way to manage your OnePlus account, get easy-to-access support, discover exciting members-only benefits, and shop for OnePlus products. (Please note that it can be uninstalled).



Samsung Galaxy J8: le novità dell’aggiornamento

Infine, Samsung Galaxy J8 sta ricevendo le patch di sicurezza di giugno 2021: è in roll out la versione firmware J810FJXU5CUF2, che non contiene altre novità.

Non si tratta della SMR (Security Maintenance Release) più recente, ma per uno smartphone economico del 2018 è già un’ottima notizia.

Come aggiornare Xiaomi Mi 11 Ultra, Mi 9, OnePlus 9 e 9 Pro, Samsung Galaxy J8

Non tutti gli aggiornamenti descritti sono (già) disponibili anche in Europa. In ogni caso, è possibile eseguire una ricerca manuale mediante i seguenti percorsi: