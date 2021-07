Very Mobile tenta l’utenza con la promozione Very 6,99, offerta agli ex clienti Wind, ex clienti Tre, ex clienti Very Mobile ed ex clienti WindTre che sono passati ad Iliad, con una nuova campagna di SMS.

Very Mobile offre Very 6,99 agli ex clienti WindTre

L’offerta Very 6,99 include 100 GB, minuti e SMS illimitati a 6,99 Euro al mese, ed è attivabile – dopo aver ricevuto l’SMS – fino al 21 luglio prossimo.

La proposta è a tutti gli effetti una winback, visto che Very Mobile è un operatore virtuale del gruppo WindTre, e che sulla sua rete opera in 4G fino a 30 Mbps sia in download che in upload. L’offerta prevede la portabilità del numero in Very Mobile, non prevede costi di attivazione e se attivata online non prevede nemmeno i 5 Euro di contributo per la nuova SIM.

Ricordiamo anche che Very Mobile ha lanciato la promo Giga x2, valida anche nel caso di attivazione di Very 6,99 come sopra, e che porterà per due mesi l’ammontare mensile di GB a disposizione a ben 200.

Ricordiamo inoltre che l’offerta Very 6,99 è attivabile anche dagli utenti provenienti da Iliad, Fastweb, PosteMobile e da alcuni operatori virtuali (sono esclusi Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu) direttamente sul sito di Very Mobile.

Potrebbe interessarti anche: Migliori offerte telefoniche