A inizio mese, Wiko ha lanciato una nuova famiglia di smartphone. Parliamo della Wiko Power U Collection, una serie pensata per gli utenti che dal proprio dispositivo desiderano soprattutto una lunga autonomia, offrendo loro dispositivi in grado di garantire almeno tre giorni e mezzo di utilizzo con una sola carica.

Oggi, il produttore francese annuncia una nuova versione di Wiko Power U30, che oltre al modello da 64 GB di spazio di archiviazione interna è adesso disponibile anche nella variante con 128 GB di ROM e 4 GB di RAM.

Caratteristiche e prezzo di Wiko Power U30

Per il resto, Wiko Power U30 mantiene le stesse caratteristiche della versione con 64 GB di ROM. Vale a dire una batteria da 6.000 mAh con AI Power che offre fino a quattro giorni di autonomia con una sola carica, ampio display HD+ da 6,8 pollici e SoC MediaTek Helio G35 2.3 GHz octa-core.

Lo smartphone è poi dotato di una tripla fotocamera esterna con sensore principale da 13 MP (insieme a una lente da 2 MP per l’effetto bokeh e un obiettivo AI) e una fotocamera frontale per selfie da 8 MP. Non manca il tasto dedicato per Google Assistant, il lettore di impronta digitale e il supporto al Face Unlock per sbloccare lo smartphone con il riconoscimento del volto. Infine, ma non meno importante, a bordo di Wiko Power U30 troviamo l’ultima versione del sistema operativo di Google per dispositivi mobile, ovvero Android 11.

Lo smartphone è in vendita sull’e-store del produttore insieme ai nuovi auricolari Wiko WiBuds Pocket al prezzo di 199,99 euro.