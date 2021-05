In queste ore Wiko presenta lo smartphone Android Wiko Power U30, un dispositivo che punta tutto sull’autonomia di lunga durata e sul prezzo di listino molto competitivo.

Caratteristiche Wiko Power U30

Da qualche tempo la strategia di Wiko ruota attorno al concetto del “lusso democratico“, ovvero offrire agli utenti smartphone in grado di sorprendere per la loro qualità e la user experience. Wiko Power U30 si muove in questa direzione e lo fa con un design giovanile che vede il display IPS da 6,82 pollici a risoluzione HD+ e notch a goccia abbracciato da un telaio in plastica con una graziosa texture sul retro.

È qui che campeggia l’isola rettangolare del modulo fotografico con tre sensori – 13 MP+2 MP+CMOS – con il sensore fisico per le impronte digitali, mentre nascosto dal telaio batte il processore MediaTek G35 con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite microSD fino a 256 GB. Il vero punto di forza dello smartphone è però la batteria da 6000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 15 W, capace di garantire un’autonomia di 4 giorni grazie alle ottimizzazioni software.

Scheda tecnica

Display IPS da 6,82 pollici a risoluzione HD+ da 1640 x 720 pixel;

processore MediaTek G35 con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite microSD;

fotocamera principale: sensore principale da 13 MP, sensore bokeh da 2 MP e sensore CMOS;

fotocamera frontale da 8 MP;

connettività Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, porta USB Type-C, jack audio da 3.5 mm;

dimensioni: 173,8 x 78,6 x 9,45 mm;

peso: 214 grammi;

batteria da 6000 mAh con ricarica rapida da 15 W;

Android 11.

Prezzo e disponibilità Wiko Power U30

Wiko Power U30 è disponibile fin da subito sul sito ufficiale dell’azienda al prezzo di 179,99 euro nelle colorazioni Carbon Blue, Midnight Blue e Mint.

