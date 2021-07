Wiko ha lanciato una nuova serie di smartphone pensata per quegli utenti che desiderano un dispositivo in grado di offrire una lunghissima autonomia. La nuova famiglia di smartphone si chiama Power U Collection e comprende tre modelli: Power U30, Power U20 e Power U10. Tutti si caratterizzano per la presenza di una grande batteria che garantisce almeno tre giorni e mezzo di autonomia con una sola carica.

Oltre ciò, Wiko ha presentato anche i nuovi auricolari WiBuds Pocket, Buds Immersion e gli altoparlanti portatili WiShake Vibes.

Wiko Power U30, caratteristiche e prezzi

Secondo DXOMARK, Power U30 è uno dei migliori battery phone sul mercato. Grazie alla sua batteria da 6.000 mAh, infatti, questo smartphone garantisce fino a quattro giorni di autonomia con una sola carica, mentre la tecnologia di risparmio energetico intelligente agisce sul consumo di energia fino ad estenderne la durata.

Power U30 è dotato di un ampio schermo da 6,8 pollici con risoluzione HD+ e notch a V, mentre ad alimentarlo è il SoC MediaTek Helio G35, una piattaforma pensata per garantire delle ottime prestazioni anche – e soprattutto – nelle sessioni di gioco. Il tutto è accompagnato da 4 GB di RAm e 64 GB di spazio di archiviazione interna espandibili con microSD fino a 256 GB.

Quanto al comparto fotografico, lo smartphone è dotato di un sensore principale da 13 MP, un sensore di profondità da 2 MP e un obiettivo AI. La fotocamera interna, invece, è da 8 MP.

Wiko Power U30 presenta, poi, un pulsante dedicato a Google Assistant, lettore di impronta digitale, supporta lo sblocco attraverso il riconoscimento facciale e ospita Android 11. Lo smartphone è disponibile in esclusiva sull’e-store di Wiko al prezzo di 179,99 euro.

Wiko Power U20, caratteristiche e prezzi

Wiko Power U20 presenta caratteristiche simili a quelle di Wiko Power U30, fatta eccezione per alcuni particolari. Anche in questo caso lo smartphone è dotato di una grande batteria da 6.000 mAh che garantisce fino a quattro giorni di utilizzo, sfoggia un ampio schermo HD+ da 6,8 pollici con lo stesso taglio a V.

Sotto la scocca di Power U20 gira lo stesso SoC MediaTek Helio G35, questa volta accompagnato da 3 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione interna, comunque espandibili fino a 256 GB con una microSD.

Anche il comparto fotografico è meno performante, ma comunque in linea con gli standard della fascia di mercato di riferimento. Lo smartphone, infatti, implementa un obiettivo principale da 13 MP, un sensore di profondità da 2 MP, un sensore di Intelligenza Artificiale che migliora automaticamente la luce e l’esposizione e una selfie-camera da 5 MP.

E’ poi presente il jack audio, tasto integrato di Google Assistant, Face Unlock e Android 11. Wiko Power U20 è disponibile nelle colorazioni Slate Grey e Navy Blue nei principali negozi di elettronica di consumo al prezzo suggerito al pubblico di 149,99 euro. La confezione comprende anche una cover trasparente e una pellicola protettiva per il display.

Wiko Power U10, caratteristiche e prezzi

Si tratta del level-entry della nuova famiglia di casa Wiko. Rispetto ai suoi fratelli maggiori, Power U10 è dotato di una batteria da 5.000 mAh che assicura almeno tre giorni di autonomia.

Lo smartphone sfoggia un grande display fa 6,8 pollici con risoluzione HD+ ed è alimentato da un processore A25 potenziato da 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD fino a 256 GB. Wiko Power U10 è poi dotato di Camera Go Edition da 13 MP con supporto alla modalità notturna, HDR e Face Beauty.

Non manca il tasto dedicato a Google Assistant, il supporto allo sblocco facciale e Android 11 Go Edition. Wiko Power U10 è disponibile nelle colorazioni Carbon Blue, Denim Blue e Turquoise al prezzo di 129,99 euro presso i principali negozi di elettronica di consumo. La confezione comprende anche una cover trasparente e una pellicola protettiva per il display.

A tutto volume! I nuovi dispositivi Wiko per chi ama la musica

Partiamo dai nuovi WiBuds Immersion. Questi auricolari offrono un’autonomia di venti ore e supportano la cancellazione del rumore con tecnologia ANC e ENC che si attiva automaticamente, mentre la cancellazione del rumore a doppio microfono ottimizza la qualità della voce durante le chiamate. I WiBuds Immersion sono compatibili sia con i dispositivi Android che con iOS e sono disponibili in esclusiva sull’e-store Wiko al prezzo di 69,99 euro.

I WiBuds Pocket, invece, sono gli auricolari Bluetooth ideali per chi non dispone di un budget altissimo. Questi, infatti, sono disponibili sullo store ufficiale di Wiko al prezzo di 29,99 euro e offrono 16 ore di autonomia con una sola carica.

Infine, il WiShake Vibes è il nuovo sistema di altoparlanti portatili che offre suono stereo a 360°. Gli altoparlanti possono essere combinati come sound-bar attraverso le clip magnetiche, mentre i LED si illuminano con quattro effetti cromatici. WiShake Vibes offrono otto ore di utilizzo con una sola carica e sono resistente agli schizzi e alle cadute. Gli altoparlanti sono in vendita al prezzo di 59,99 euro.