WhatsApp fa parlare di sé anche oggi, ma questa volta è per un paio di novità che attengono al funzionamento dell’app: presto verranno introdotti degli importanti miglioramenti per le chiamate.

Negli ultimi giorni WhatsApp ha fatto notizia soprattutto per altre vicende: dall’analisi che lo vede come veicolo preferito per la diffusione di link dannosi, alla denuncia dell’Organizzazione europea dei consumatori, fino alla soluzione in arrivo per gli utenti bannati per errore dalla piattaforma.

WhatsApp: le novità in arrivo per le chiamate

Partiamo con il dire che allo stato attuale le novità in argomento sono state avvistate sulla versione beta per dispositivi iOS, ma molto presto faranno capolino anche su WhatsApp Beta per Android.

WhatsApp ha rilasciato l’aggiornamento 2.21.140.11 beta su TestFlight e i cambiamenti scovati riguardano le chiamate, sia audio che video.

La prima novità consiste in un’interfaccia utente rinnovata per quando si chiama un altro utente WhatsApp – si nota una certa somiglianza con FaceTime –, che permette di destreggiarsi più agevolmente tra le varie opzioni. È presente anche un tasto Ring.

Il secondo miglioramento è forse quello più importante: è stata introdotta la possibilità di unirsi a chiamate di gruppo, anche quando sono già in corso. Sono necessari alcuni chiarimenti sul funzionamento di queste Joinable Calls.

Per quanto riguarda la sfruttabilità della funzione, se ad esempio un utente ha ignorato temporaneamente una chiamata di gruppo, apre WhatsApp dopo un po’ di tempo e la chiamata è ancora in corso, viene mostrata una notifica che permette di entrarci rapidamente, senza dover chiedere agli altri partecipanti di essere aggiunto di nuovo.

In presenza di una chiamata alla quale è possibile unirsi, vengono mostrati il banner “Tap to join” nel tab delle Chiamate e il tasto “Join call” nelle chat di gruppo in cui la chiamata è cominciata.

Come installare l’ultima versione di WhatsApp Beta

Come detto in precedenza, al momento queste funzioni sono presenti solo su iOS, ma presto arriveranno pure su Android. In ogni caso la versione più recente di WhatsApp Beta (ecco la pagina per aderire al programma beta) è disponibile sul Google Play Store e la potete scaricare cliccando sul badge sottostante.