WhatsApp adotta un sistema che banna gli account che eseguono azioni di massa o automatizzate ma spesso capita che vengano colpite anche persone i cui account per errore sono contrassegnati come illeciti.

Il team di sviluppatori di WhatsApp, costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma, dovrebbe presto introdurre una nuova funzionalità per risolvere tale problema.

WhatsApp ha dei sistemi automatizzati per rilevare le attività ritenute illecite ma non sono infallibili e in Rete sono numerose le segnalazioni di chi ha visto il proprio account bannato per errore e non è riuscito a contattare il team del servizio in tempi rapidi per accedere nuovamente ad esso.

WhatsApp lavora ad una nuova interessante funzione

Ebbene, tra i miglioramenti a cui il team di WhatsApp sta lavorando per ripristinare gli account degli utenti bannati vi è uno strumento interno all’applicazione attraverso il quale è possibile richiedere una revisione.

Nel momento in cui viene inviata una richiesta, l’utente riceverà una notifica in-app quando il team di WhatsApp avrà esaminato il suo account (in genere le revisioni richiedono circa 24 ore e nel frattempo le chat non vengono eliminate).

Nel caso in cui WhatsApp dovesse aver contrassegnato per errore un account, lo ripristinerà dopo la revisione ma, ove il sistema del servizio non avesse sbagliato nel rilevare un’attività non consentita, il divieto verrà confermato e l’utente non potrà fare altro che registrare un nuovo numero per poter usare di nuovo il servizio di messaggistica.

Questa nuova funzionalità è stata individuata in un futuro aggiornamento di WhatsApp beta per iOS ma sarà implementata anche nella versione dedicata ai dispositivi Android.

Se desiderate provare le ultime versioni beta dell’app per Android, potete farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link) oppure installando manualmente il relativo file APK, da scaricare da APK Mirror (trovate la pagina dedicata alla popolare app di messaggistica seguendo questo link).