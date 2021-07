Essere l’applicazione di messaggistica istantanea ha i suoi svantaggi e WhatsApp non ne è immune, stando ai risultati di una ricerca pubblicata da Kaspersky. Analizzando i dati anonimizzati, forniti volontariamente dagli utilizzatori di Kaspersky Internet Security per Android, è emerso quali siano le applicazioni di messaggistica più utilizzare dai truffatori per raggiungere i propri scopi.

WhatsApp è largamente l’app più colpita

Trattandosi dell’app di messaggistica più utilizzata, era inevitabile che WhatsApp fosse anche la più colpita dai tentativi di phishing, che tra dicembre 2020 e maggio 2021 hanno superato i 90.000 casi tra gli utenti Kaspersky. In vetta c’è dunque WhatsApp con l’89,6% dei casi, davanti a Telegram con il 5,6% e Viber con il 4,7%, con Hangouts ben distanziato.

Il Paese in cui è stato registrato il maggior numero di attacchi è la Russia, che compre quasi la metà del totale, davanti a Brasile e India. Come dicevamo Kaspersky Internet Security for WhatsApp ha rilevato il maggior numero di link dannosi su WhatsApp, grazie anche alla sua elevata diffusione, mentre Telegram è stato utilizzato in maniera meno significativa, così come Viber e Hangouts molto meno diffusi dei due rivali.

Le tecniche di phishing continuano dunque a essere molto popolari tra i truffatori, complice la semplicità con cui possono essere effettuati e la disattenzione con cui gli utenti tendono a leggere buona parte dei messaggi ricevuti. Kaspersky ci ricorda una serie di regole seguire con attenzione per evitare di finire vittima di truffe e raggiri, che potrebbero costarci molto in termini economici: