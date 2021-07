La piattaforma di benchmark Master Lu ha condiviso l’elenco degli smartphone Android che sono risultati più performanti nella prima metà di quest’anno.

È interessante notare che i primi tre posti sono occupati dagli smartphone da gioco alimentati dal chipset Qualcomm Snapdragon 888.

Master Lu pubblica la classifica degli smartphone più performanti

Black Shark 4 Pro è in testa alla lista con un punteggio medio di 938.991 punti, seguito da ASUS ROG Gaming Phone 5 Phantom con 925.589 punti, mentre il terzo posto è occupato da Nubia Red Magic 6 Pro che ha ottenuto un punteggio di 901.557.

Lo smartphone Black Shark 4 Pro è dotato di un avanzato sistema di raffreddamento a liquido per la dissipazione del calore per il chip 5G e impiega un layout progettato per evitare efficacemente un’eccessiva concentrazione di fonti di calore.

La classifica degli smartphone Android più performanti prosegue con Vivo X60 Pro+, iQOO 7, Xiaomi Mi 11 Ultra, OPPO Find X3 Pro, Realme GT, OnePlus 9 Pro e Redmi K40 Pro.

Nelle prossime settimane sono attesi nuovi smartphone di punta, la maggior parte dei quali potrebbe essere alimentata dal chipset Qualcomm Snapdragon 888 Plus, una versione aggiornata dotata di una maggiore velocità di clock e migliori prestazioni sul fronte dell’intelligenza artificiale.

