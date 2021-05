Stando alle indiscrezioni che si susseguono ormai da alcune settimane, Qualcomm sarebbe al lavoro su un nuovo processore mobile di fascia alta, il cui nome ufficiale dovrebbe essere Qualcomm Snapdragon 888 Plus.

Si tratterebbe di una versione aggiornata e potenziata dell’attuale CPU di punta dell’offerta del produttore statunitense, ossia Qualcomm Snapdragon 888, processore che è stato lanciato lo scorso dicembre e che è stato implementato su tanti degli smartphone più importanti lanciati negli ultimi mesi dai vari brand.

Qualcomm Snapdragon 888 Plus appare su Geekbench

Grazie al database di Geekbench scopriamo che Qualcomm è al lavoro su questa nuova CPU, apparsa in un reference device dotato, tra le altre cose, di 6 GB di RAM e Android 11.

Il risultato ottenuto è di 1.171 punti in single core e 3.704 punti in multi-core:

Il core principale del nuovo processore di Qualcomm dovrebbe essere in grado di raggiungere una frequenza massima di 3.0 GHz e sarà supportato da 3 core dedicati alle prestazioni (con frequenza massima di 2.42 GHz) e da 4 core destinati a occuparsi dell’efficienza (con frequenza massima di 1.8 GHz). La GPU è la Adreno 660 ma non si sa se la frequenza è la medesima di quella dell’attuale processore di punta dell’azienda.

In sostanza, rispetto alla CPU Qualcomm Snapdragon 888 (che può contare su un core principale da 2.84 GHz) il salto in avanti non sarà enorme.

L’arrivo di un nuovo processore “provvisorio” di punta da parte di Qualcomm, prima del lancio della prossima generazione alla fine del 2021, rappresenta una buona notizia. Resta da capire, tuttavia, se con tale versione aggiornata il produttore riuscirà a risolvere i problemi termici lamentati dagli utenti con Qualcomm Snapdragon 888.

Il lancio della nuova CPU dovrebbe essere in programma a luglio (così com’è avvenuto lo scorso anno per Qualcomm Snapdragon 865 Plus). Nelle prossime settimane ne sapremo certamente di più e scopriremo quali smartphone la faranno esordire sul mercato.