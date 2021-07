Anche se l’attenzione dei fan Samsung è tutta puntata sull’evento in programma il prossimo 11 agosto, quando saranno annunciati i nuovi smartphone pieghevoli insieme a un nuovo smartwatch e a nuove cuffie, il colosso asiatico sta già lavorando al futuro, in particolare alla serie Galaxy S22 che vedrà la luce a inizio 2022.

Una nuova collaborazione all’orizzonte

Nonostante le smentite dei giorni scorsi sembra quasi certa una collaborazione tra Samsung e Olympus, noto brand giapponese che produce fotocamere e ottiche di qualità, che dovrebbe portare all’utilizzo di un inedito sensore sulla serie Samsung Galaxy S22, il cui lancio è previsto, in linea con quanto accaduto quest’anno, per il mese di gennaio 2022.

I nuovi flagship della compagnia sud coreana sarebbero dunque destinati a utilizzare un sensore da 200 megapixel sviluppato da Olympus, con un sistema di lenti a cinque elementi. Per Samsung, che finora ha sempre sviluppato in casa i sensori dei propri top di gamma, si tratta di una novità assoluta, dettata anche dalla necessità di alzare ulteriormente l’asticella dopo che la concorrenza, come OnePlus e OPPO, ha portato grandi miglioramenti nei propri smartphone.

A quanto pare sarebbe stata Olympus a contattare Samsung per proporre lo sviluppo di nuove soluzioni, anche allo scopo di ottenere visibilità da una collaborazione di cui Samsung potrebbe anche fare a meno. Resta comunque da capire se si tratti solo di voci di corridoio o di una collaborazione ancora tutta da definire, soprattutto alla luce di recenti informazioni secondo cui Samsung avrebbe abbandonato l’idea di utilizzare un sensore così grande sui propri flagship.

Mancano ancora circa cinque mesi al probabile lancio della serie Samsung Galaxy S22 per cui è probabile che scopriremo maggiori dettagli nei prossimi mesi, quasi certamente nel corso del prossimo autunno quando le indiscrezioni inizieranno a essere più precise.