Manca ormai un mese al Galaxy Unpacked che, il prossimo 11 agosto, svelerà la nuova line up di smartphone pieghevoli di Samsung, insieme a un paio di smartwatch e alle nuove cuffie true wireless. Negli ultimi giorni si sono susseguite le anticipazioni, con numerose immagini dei prodotti che saranno presentati.

Oggi però Evan Blass, meglio noto al pubblico degli appassionati come @evleaks, ha dato il meglio di sé sfornando una impressionante serie di animazioni a 360 gradi che ritraggono tutti i prodotti che saranno annunciati ad agosto.

Svelati modelli e colorazioni

Sono stati confermati i tre smartphone, i due smartwatch e le nuove cuffie wireless e le rispettive colorazioni disponibili al lancio, anche se alcune potrebbero essere limitate ad alcuni mercati. Vediamo dunque nel dettaglio modelli e colorazioni prima di scoprire il tutto tramite le numerose immagini animate.

Samsung Galaxy Z Flip3 sarà disponibile in quattro colorazioni, nero, oro/beige, verde oliva e bianco mentre per Samsung Galaxy Z Fold3 saranno tre le colorazioni disponibili, nero, bianco e verde oliva. Quattro invece le colazioni a disposizione degli acquirenti di Samsung Galaxy S21 FE che potranno scegliere tra nero, bianco, viola e verde oliva.

Cinque le varianti cromatiche per Samsung Galaxy Watch 4, disponibile in nero, verde, rosa, argento e bianco, mentre Samsung Galaxy Watch 4 Classic sarà acquistabile nelle versioni nera, argento e bianca. Tre, infine, anche le colorazioni delle cuffie Samsung Galaxy Buds 2, disponibili in verde, viola e bianco, Ricordate che la custodia delle cuffie è bianca in tutti e tre i casi e cambia solo l’interno e il colore degli auricolari. A seguire le animazioni dei dispositivi che saranno presentati nelle diverse colorazioni.