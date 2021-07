Google ha pensato di dare una rinfrescata all’interfaccia utente di Lens, in modo tale che questa ponga in primo piano la funzione di screening e analisi delle immagini e degli screenshot presenti nel rullino fotografico del proprio smartphone o tablet.

La nuova schermata iniziale di Google Lens, interamente ridisegnata, ospita adesso una sezione “Cerca con la tua fotocamera” che mostra un’anteprima dal vivo di quanto inquadrato con la fotocamera del proprio dispositivo, seguita da una griglia 4×2 di screenshot catturati di recente (e la possibilità di accedere a tutte le catture effettuate e archiviate sullo smartphone mediante la voce “Vedi tutto”) e una sezione dedicata a tutte le immagini presenti sul dispositivo che può essere scrollata all’infinito.

Google Lens sposta l’enfasi sulle immagini del rullino

Insomma, con questa riprogettazione dell’app Lens, Google sembra voler spostare l’attenzione da una delle funzionalità chiave dell’app, ovvero il “mirino Live” alla possibilità conferita agli utenti di poter analizzare e ottenere informazioni anche per quei soggetti presenti in fotografie scattate in precedenza e archiviate sullo smartphone o tablet. La maggior parte delle persone, infatti, quando nota qualcosa di interessante, originale e unico nella realtà circostante tende a fotografarlo per condividere poi lo scatto con amici, parenti e follower.

Il fattore “curiosità” potrebbe subentrare in un secondo momento, quando non ci si ritrova più dinanzi quella struttura, quell’opera, quel monumento che ha catturato la nostra attenzione, e avere a disposizione un’app prima, e una funzione diretta e ottimizzata per ottenere tutte le informazioni necessarie a riguardo poi, potrebbe essere davvero molto utile.

Questo aspetto potrebbe rappresentare un nuovo interessante inizio per Google Lens, ma anche una semplificazione e ottimizzazione dell’esperienza utente. La novità sembra essere stata introdotta con la versione 12.26 dell’app attraverso un aggiornamento lato server, ma al momento è limitata ai soli dispositivi Android. Non si hanno informazioni circa la disponibilità dell’aggiornamento per gli utenti iOS.