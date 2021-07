Google continua a rilasciare nuovi aggiornamenti per le proprie applicazioni, a volte nelle versioni beta altre in quelle stabili, cercando di migliorare continuamente l’esperienza utente. In alcuni casi la compagnia di Mountain View testa le novità con un gruppo ristretto di utenti, per raccogliere feedback prima di portare le nuove funzioni nelle versioni stabili.

App Google perde il browser

Dopo un lungo lavoro di sviluppo, e dopo aver raggiunto il canale beta dell’App Google il browser in-app sviluppato da Big G è sparito per lasciare il posto alle Custom Tabs di Chrome. Dopo aver testato a lungo il browser interno, Google sembra, almeno per il momento, intenzionata a tornare indietro, riproponendo le CCT che possono essere aperte in Chrome per una migliore lettura, conservando la posizione attuale nella pagina e il log-in su tutti i siti, per una esperienza di navigazione decisamente migliore.

In questo modo l’esperienza d’uso diventa più omogenea rispetto alle app di terze parti che già utilizzano questa funzione. È comunque possibile disabilitare le Custom Tabs e aprire automaticamente le pagine dell’App Google all’interno del browser predefinito.

Nuovi pulsanti per Ricerca Google

Continua il lavoro di affinamento dell’interfaccia della Ricerca Google, che si arricchisce di un nuovo pulsante per accedere alle opzioni più comuni nelle Impostazioni. Arriva inoltre, in fase di test per alcuni utenti, un toggle più semplice da raggiungere per attivare la modalità scura.

Il nuovo pulsante, che ha la classica forma di ingranaggio, appare in alto a destra nella schermata di ricerca, a fianco dell’icona dell’account utente. Una volta premuto permette di accedere a sette diverse opzioni:

Impostazioni di ricerca

Lingue

Mostra/Nascondi risultati espliciti

Ricerca Avanzata

Cronologia delle ricerche

I tuoi dati nella Ricerca

Cerca nella Guida

Non si tratta quindi di nuove opzioni, quanto piuttosto di un nuovo punto di accesso, più visibile rispetto al menu Strumenti o alla parte finale della ricerca, conferendo all’interfaccia un aspetto decisamente più pulito. La funzione è in roll out per tutti ma come sempre potrebbe impiegare qualche giorno per essere disponibile per tutti gli account.

Sembra invece più limitata, anche se il test dovrebbe essere abbastanza ampio, la visibilità del nuovo toggle per attivare la modalità scura, collocato proprio a fianco della nuova icona per accedere alle Impostazioni rapide. Un ulteriore test, anch’esso limitato ad alcuni utenti, riguarda un ampliamento dei test lanciati lo scorso anno, che mostra uno sfondo contestuale al contenuto della ricerca, solamente sui dispositivi mobili.

Piccole novità per Google Lens

Google Lens sta subendo un processo di aggiornamento che passa attraverso una serie di piccole modifiche dal punto di vista del design. Diventa ad esempio più semplice accedere al carosello di opzioni che vengono mostrate in maniera contestuale a seconda dell’immagine inquadrata e del contenuto rilevato.

Diventa inoltre più semplice l’analisi delle immagini grazie a un piccolo mirino, che permette di visualizzare nel dettaglio una parte dell’immagine. Nella parte inferiore della schermata sono inoltre visibili alcune immagini prese dalla galleria delle foto già scattate insieme agli screenshot più recenti. Le novità sono in fase di rollout per tutti gli utenti, quindi dovreste vederle anche sul vostro smartphone. In caso contrario potete provare ad aggiornare Google Lens utilizzando il badge sottostante.

Un nuovo test per Google Chrome

Chiudiamo con un test che riguarda Google Chrome per Android, che semplifica il passaggio tra i vari risultati di una ricerca. Con la funzione chiamata Continuous Search Navigation è possibile ottenere una nuova esperienza di navigazione, molto più fluida rispetto a quella attuale.

La novità, che può essere attivata attraverso la pagina chrome://flags, attiva una nuova barra nella parte alta dello schermo, dopo aver aperto il risultato di una qualsiasi ricerca. In questo modo diventa più facile passare a un risultato diverso, toccando il pulsante a “pillola” relativo, senza dover tornare alla pagina di ricerca e scorrere tra i risultati.

Un’ottima soluzione se volete leggere la recensione di un nuovo smartphone o di un gioco, o conoscere diversi punti di vista rispetto a una notizia di cronaca o di attualità. Se non volete toccare le flag di Chrome potete attendere qualche giorno, visto che la funzione sta lentamente raggiungendo un buon numero di smartphone Android.