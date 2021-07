In alcuni paesi potrebbero essere presto disponibili alcune nuove opzioni di colore per la gamma Samsung Galaxy S21, inoltre un nuovo render trapelato mostra una nuova immagine del prossimo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 3.

La serie Samsung Galaxy S21 potrebbe presto ottenere nuovi colori

Secondo un nuovo rapporto sembra che Samsung rilascerà nuove varianti di colore per la gamma Galaxy S21 dopo il lancio di Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 che dovrebbe avvenire l’11 agosto in occasione dell’evento Samsung Unpacked.

Al momento non è chiaro quali dispositivi della serie Samsung Galaxy S21 saranno disponibili nelle nuove colorazioni, ma è probabile che tutti i modelli riceveranno il trattamento.

La fuga di notizie suggerisce inoltre che Samsung potrebbe anche aggiornare il quantitativo di memoria di Galaxy S21 o Galaxy S21+, magari con 12 GB di RAM per entrambi i dispositivi, tuttavia bisognerà sperare che queste presunte nuove varianti non saranno vincolate a un particolare rivenditore o provider di rete.

Un nuovo render di Samsung Galaxy Z Fold 3 mostra la fotocamera selfie sotto il display

Le indiscrezioni circa il prossimo dispositivo pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 3 sono ormai all’ordine del giorno e una nuova immagine trapelata per mano del noto informatore Ice Universe mostra la parte anteriore dello smartphone in posizione aperta e una porzione del lato posteriore del dispositivo in cui si vede la configurazione della fotocamera.

Questa immagine trapelata mostra la presunta fotocamera selfie sotto il display, a differenza di Samsung Galaxy Z Fold 2 che è dotato di una fotocamera frontale alloggiata in un foro.

Sebbene Ice Universe abbia un record storico eccezionale e accurato, bisognerà aspettare il prossimo mese di agosto per scoprire se Samsung è riuscita a integrare la nuova tecnologia nel suo prossimo smartphone pieghevole Galaxy Z Fold 3.

