OPPO, da azienda sconosciuta ai più, nell’ultimo periodo ha raggiunto una considerevole notorietà che l’ha addirittura portata al quarto posto della classifica dei maggiori produttori di smartphone in Europa. Il meritato successo, sicuramente trainato dall’ottimo OPPO Find X3 Pro, porterà la compagnia in giro per il nostro Paese con l’evento OPPO Summer Tour.

Conoscere il mondo OPPO in prima persona

I vari appuntamenti fissati in 5 città italiane nei più importanti mall del Paese, avranno come protagonista il sopracitato smartphone che nel corso delle scorse settimane è stato al centro di una importante iniziativa con il National Geographic e ha anche registrato un importante traguardo per quanto riguarda le reti 5G.

Nella giornata del 5 agosto, alle ore 18:00, il team di TuttoAndroid sarà presente in una delle città italiane toccate dall’OPPO Summer Tour. In quell’occasione, avendo premura di seguirci sui nostri canali social, avrete l’opportunità di scambiare quattro chiacchiere per scoprire dettagli e curiosità sul mondo OPPO.

L’iniziativa promossa dalla compagnia, infatti, sarà l’occasione ideale per provare in prima persona tutte le qualità di OPPO Find X3 Pro, approfittare di promozioni esclusive e conoscere volti noti dello spettacolo. I più estroversi, inoltre, possono partecipare alla selezione per diventare il prossimo testimonial OPPO seguendo le indicazioni indicate nel link sottostante:

Scopri tutto su OPPO Summer Tour

