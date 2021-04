Mentre Samsung, Apple e Xiaomi possono dirsi più che soddisfatti per le prestazioni economiche registrate durante il Q1 2021, c’è un’altra azienda che non ha nulla da invidiare ai mostri sacri del mondo hi-tech sopracitati: OPPO.

+94% di crescita nel Q1 2021

Infatti, secondo una ricerca di mercato condotta da Counterpoint Research, il brand cinese si è conquistato la quarta posizione tra i maggiori produttori di smartphone in Europa durante il Q1 2021. Entrando nel dettaglio dei numeri legati all’incredibile crescita del brand, scopriamo che l’azienda è cresciuta del 94% YoY passando dal 3% al 6% di market share tra il Q1 2020 e il Q1 2021.

“Il lancio della nuova serie OPPO Find X3 ha ottenuto un grande successo e una risposta estremamente positiva dai nostri clienti, due elementi che hanno portato un significativo aumento della domanda verso i nostri nuovi dispositivi. Rispetto alla serie OPPO Find X2 dello scorso anno, le prevendite sono aumentate di oltre il 400% anno su anno“, sottolinea Maggie Xue, presidente OPPO dell’area occidentale europea.

Oltre a realizzare smartphone dal forte rapporto qualità/prezzo, l’azienda ha molto da dire anche nella fascia alta del mercato come ha dimostrato con il lancio di OPPO Find X3 Pro. A tal proposito vi lasciamo il link diretto per leggere la nostra recensione su OPPO Find X3 Pro e la video recensione dove vi spieghiamo per filo e per segno perché secondo noi è uno tra i miglior smartphone Android di quest’anno.

