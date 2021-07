OPPO rientra senza dubbio nel gruppo di produttori che investono molte energie nella propria divisione Ricerca e Sviluppo, con l’obittivo di trovare sempre nuove soluzioni tecnologiche per offrire agli utenti un’esperienza innovativa e unica.

Tra i settori su cui lavora in modo particolare il team di OPPO vi è il comparto fotografico, ossia uno degli aspetti più importanti da valutare per chi acquista un nuovo smartphone e un esempio dei risultati a cui il produttore asiatico è riuscito ad arrivare è ben rappresentato dalla serie OPPO Find X3 Pro.

OPPO vuole migliorare ancora il comparto fotografico

Ma pare che OPPO non si ritenga ancora soddisfatta e abbia in progetto di alzare ulteriormente l’asticella, almeno ciò è quanto sembra emergere dalle ultime indiscrezioni riportate dal popolare leaker Digital Chat Station, a dire del quale il produttore starebbe preparando un proprio processore di immagine (ISP), così da poter migliorare le prestazioni del comparto fotografico dei suoi futuri smartphone.

OPPO non sarebbe il primo produttore a realizzare un proprio processore di immagine: basti pensare, per esempio, a Xiaomi, che nei mesi scorsi ha lanciato il Surge C1, chip che ha fatto il proprio esordio su Xiaomi Mi MIX Fold.

Purtroppo al momento non vi sono informazioni su quando tale processore potrebbe essere lanciato né su quale device potrebbe farlo esordire ma sono in tanti a pensare che la scelta del produttore asiatico potrebbe ricadere sulla serie OPPO Find X4 (o Find X5).

Non è possibile escludere che possa essere uno smartphone OnePlus quello scelto per fare esordire tale processore di immagine, soprattutto dopo l’ufficializzazione della fusione tra questi due popolari brand, in virtù della quale entrambe le aziende dovrebbero avere accesso alle medesime tecnologie e soluzioni software (pare che OnePlus sarà il marchio di punta di questa nuova realtà).

