OPPO ha annunciato oggi in Italia la nuova OPPO Find X3 Series, che include tre smartphone destinati a battagliare con i migliori nel mercato italiano e in quello internazionale. Si tratta di OPPO Find X3 Pro 5G, OPPO Find X3 Neo 5G e OPPO Find X3 Lite 5G, caratterizzati da schede tecniche di ottima qualità e soluzioni molto evolute. Se il modello Pro punta inequivocabilmente alla fascia premium del mercato, con soluzioni all’avanguardia in ogni comparto, il modello Neo permette di avere ottime prestazioni guardando anche al portafoglio, mentre il modello Lite punta alla fascia medio-alta con una scheda tecnica di buon livello.

Scopriamo i dettagli tecnici dei tre modelli, insieme alle funzionalità particolari che li rendono molto competitivi rispetto alla concorrenza.

Caratteristiche tecniche di OPPO Find X3 Pro 5G

OPPO Find X3 Pro è un vero top di gamma sotto tutti i punti di vista, a partire dal display AMOLED da 6,7 pollici in grado di riprodurre un miliardo di colori. Si tratta di un pannello con risoluzione QHD+ (1440 x 3216 pixel), frequenza di refresh a 120 Hz, luminosità massima di 800 nit e certificazione HDR10+.

Sotto alla scocca trova posto la Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 888 affiancata da 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna di tipo UFS 3.1. Impeccabile anche la connettività che oltre al supporto alle reti 5G (SA/NSA) e a quelle 4G/LTE offre WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS e connettore USB Type-C.

Buona la batteria da 4.500 mAh supportata dalla ricarica rapida cablata SuperVOOC 2.0 a 65 watt e dalla ricarica wireless AirVOOC a 30 watt. Da segnalare la certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere, come si addice a un top di gamma di questo livello. Ottima la parte audio con due speaker stereo e il supporto a Dolby Atmos.

Previous Next Fullscreen

Quattro i sensori della fotocamera posteriore mentre quella frontale, inserita nel display con la tecnica punch hole, ha una risoluzione di 32 megapixel (f/2.4). La fotocamera principale può contare su un sensore Sony IMX766 50 megapixel (f/1.8) con OIS e All Pixel Omni directional PDAF. Troviamo un altro sensore Sony IMX766 da 50 megapixel(f/2.2) con lente ultra grandangolare (FoV 110 gradi), uno zoom ibrido 5x (digitale 20x) da 13 megapixel (f/2.4) e un sensore da 3 megapixel (f/3.0) microlens per ingrandire anche i minimi dettagli, quasi invisibili a occhio nudo.

Il sistema operativo è Android 11 con interfaccia personalizzata ColorOS 11.2. Due le colorazioni tra cui scegliere: Gloss Black e Blue. Le dimensioni infine sono di 163,6 x 74 x 8,26 mm e 193 grammi di peso.

Caratteristiche tecniche di OPPO Find X3 Neo 5G

Molto interessante anche OPPO Find X3 Neo 5G che utilizza un display OLED da 6,55 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel), frequenza di refresh a 90 Hz e certificazione HDR10+. Per contenere il prezzo, pur continuando a offrire ottime prestazioni, OPPO ha scelto uno Snapdragon 865 affiancato da 13 GB di RAM LPDDR4 e 256 GB di memoria interna di tipo UFS 3.0.

Ineccepibile la connettività, con supporto 5G (NA/NSA), 4G/LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, NFC e USB Type-C. La batteria da 4.500 mAh può contar sulla ricarica rapida SuperVOOC 2.0 a 65 watt, ma non è presente la ricarica wireless. Di qualità anche l’audio grazie ai doppi speaker stereo e al supporto a Dolby Atmos.

Previous Next Fullscreen

La fotocamera posteriore può contare su quattro sensori, con un Sony IMX766 da 50 megapixel (f/1.8) e OIS, un sensore ultra grandangolare da 16 megapixel (f/2.2), uno zoom ibrido 5x (digitale 20x) da 13 megapixel (f/2.4) e un sensore da 2 megapixel (f/2.4) per gli scatti macro. Nella parte frontale, con soluzione punch hole, troviamo un sensore da 32 megapixel (f/2.4).

Anche in questo caso il sistema operativo è Android 11, ma l’interfaccia è la ColorOS 11.1. Le dimensioni si attestano a 159,9 x 72,5 x 7,99 millimetri e 184 grammi di peso, due invece i colori tra cui scegliere: Galactic Silver e Starlight Black.

Caratteristiche tecniche di OPPO Find X3 Lite 5G

Chiudiamo con OPPO Find X3 Lite 5G, il più economico del trio e con specifiche in linea con altre soluzioni della concorrenza. Abbiamo dunque uno schermo OLED da 6,4 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) e frequenza di refresh a 90 Hz, con luminosità massima di 750 nits.

Come processore OPPO ha scelto uno Snapdragon 765G con 8 GB di RAM LPDDR4 e 128 GB di memoria interna di tipo UFS 2.1, meno performante dei fratelli da comunque di ottimo livello. La connettività include WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, GLONASS, presa da 3,5 mm per le cuffie e connettore USB. La batteria da 4.300 mAh supporta la ricarica rapida SuperVOOC 2.0 a 65 watt, niente ricarica rapida né certificazione contro acqua e polvere.

Previous Next Fullscreen

Quattro i sensori della fotocamera posteriore, a partire da quello principale con risoluzione di 64 megapixel(f/1.7), affiancato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel(f/2.2). A completare la dotazione troviamo due sensori da 2 megapixel (f/2.4), uno per e macro e uno monocromatico. Nella parte frontale invece trova posto un sensore da 32 megapixel (f/2.4).

Come per il modello Neo, anche OPPO Find X3 Lite 5G utilizza Android 11 con interfaccia personalizzata ColorOS 11.1. Le dimensioni sono pari a 159,1 x 73,4 x 7,9 millimetri e 172 grammi di peso (180 grammi per la versione con cover in vetro).

Tre le colorazioni, Galactic Silver con cover posteriore in vetro, Starry Black e Astral Blue con cover posteriore in materiale composito.

Prezzi, disponibilità e offerte per la serie OPPO Find X3

Tutti e tre gli smartphone saranno in vendita a partire dal 30 marzo nei migliori negozi di elettronica di consumo e presso gli operatori di telefonia mobile ai seguenti prezzi:

OPPO Find X3 Pro 5G a 1.149,99 euro

a 1.149,99 euro OPPO Find X3 Neo 5G a 799,99 euro

a 799,99 euro OPPO Find X3 Lite 5G a 499,99 euro

Acquistando OPPO Find X3 Pro entro il 30 aprile gli utenti riceveranno in regalo un OPPO Watch da 46 mm, una cover in kevlar, il sistema di ricarica AirVOOOC a 45 watt e la garanzia OPPO Care per un valore commerciale complessivo di 449 euro.

Per chi invece sceglierà OPPO Find X3 Neo 5G è previsto in regalo un OPPO Watch da 41 mm e le cuffie OPPO Enco W51 per un valore commerciale di 349 euro. Infine, chi acquisterà OPPO Find X3 Lite 5G riceverà in omaggio gli auricolari OPPO Enco X del valore commerciale di 179 euro.