All’interno della nostra recensione su Realme GT 5G, linkata in calce all’articolo, lo avevamo etichettato come “il flagship killer del 2021” per via della sua scheda tecnica al top e al suo prezzo di listino accessibile. Ebbene, un incredibile leak pubblicato dal team di 91mobiles, ci offre tutti i dettagli relativi a Realme GT Master Edition.

Hardware più parco e design quasi identico

Valutando le informazioni ufficiose inerenti a questo succoso leak, scopriamo che Realme GT Master Edition potrebbe essere definito come una versione economica del fratello Realme GT. Mettendo da parte una leggera differenza con il modello sopracitato per quanto concerne il design del telaio posteriore – sembra sia stato realizzato in collaborazione con il designer industriale Naoto Fukusama -, Realme GT Master Edition avrebbe un carattere più pacato dal punto di vista hardware.

Al suo interno, infatti, secondo il leak, dovrebbe trovare posto il processore Qualcomm Snapdragon 778, fino a 12 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione interno. Il display è atteso da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e una fotocamera punch-hole da 32 MP; dal punto di vista fotografico sono attesi tre sensori di cui uno principale da 64 MP, uno ultra grandangolare da 8 MP e uno di profondità da 2 MP.

Come sistema operativo viene indicato Android 11 con la Realme UI 2.0, mentre lato autonomia si fa cenno ad una batteria da 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W.

Un prezzo di lancio molto interessante

Venendo al succo del leak, scopriamo che i prezzi al lancio corrisponderebbero a 399 euro per la versione base con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio interno e 449 euro per la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage.

