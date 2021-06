Sebbene la serie OnePlus 9 sia stata lanciata soltanto di recente, in Rete si sono già iniziate a diffondere le prime indiscrezioni sulla prossima generazione di punta dell’offerta del produttore cinese: stiamo parlando di OnePlus 9T.

Nelle scorse ore, infatti, TechDroider ha condiviso su Twitter alcune anticipazioni su quelle che potrebbero essere le principali caratteristiche del display scelto da OnePlus per il nuovo smartphone di fascia alta dell’azienda.

Le prime indiscrezioni sullo schermo di OnePlus 9T

Stando a tali voci (sulla cui attendibilità non vi sono garanzie), per OnePlus 9T il produttore avrebbe deciso di puntare su un pannello con tecnologia LPTO realizzato da Samsung e capace di garantire un refresh rate fino a 120 Hz (con tecnologia Variable RR).

Il pannello in questione dovrebbe avere una risoluzione Full HD+ ed essere di tipo flessibile e tale ultima caratteristica suggerisce che lo smartphone potrà contare su uno schermo curvo ai lati (come quello di OnePlus 9 Pro).

Inoltre, sempre a dire del leaker, quest’anno OnePlus non avrebbe in progetto di lanciare una variante Pro di OnePlus 9T, che dovrebbe pertanto essere commercializzato in una sola versione.

Le possibile feature dello smartphone

Ancora è presto per avere informazioni precise sulle caratteristiche di OnePlus 9T ma è comunque possibile sbilanciarsi su alcune di esse: il device, per esempio, dovrebbe poter contare su un processore Qualcomm Snapdragon 888, 8 GB di RAM, almeno 128 GB di memoria integrata e una tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Hasselblad.

Per quanto riguarda il lancio, infine, probabilmente ci sarà da attendere fino al prossimo autunno e sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo il produttore cinese deciderà di proporre il suo nuovo smartphone.

