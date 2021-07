Il team di sviluppo della versione beta dell’app Google ha pubblicato una interessante novità per quanto riguarda la UI della barra di navigazione inferiore dell’app.

Novità aggiornamento 12.25 beta app Google

Infatti, gli utenti che hanno aggiornato alla versione beta 12.25 dell’app Google, hanno notato la scomparsa del tasto “Altro” nella barra di navigazione inferiore. Questa novità porta a quattro le voci della UI inferiore – Discover, Snapshot, Cerca e Raccolte – trasferendo tutte le voci un tempo annidate all’interno del pannello Altro a livello dell’icona del proprio account Google.

Proprio come accade da ormai qualche tempo su Google Play Store e Google Maps, il tap sull’icona del proprio account Google porta in primo piano un pannello pop-up con tutte le più importanti voci per personalizzare a proprio piacimento gli aspetti più intimi dell’applicazione, così come sfruttare altre opzioni per aggiungere un nuovo account, utilizzare l’app senza account oppure gestire tutti gli account Google aggiunti sul dispositivo.

Come aggiornare app Google

La feature, come dicevamo, è attualmente esclusiva dei soli utenti muniti della versione beta dell’app Google. Potete aggiornare l’app tramite il Play Store, se fate già parte del canale di beta testing, oppure installare manualmente l’APK tramite il link sottostante di APK Mirror:

Scarica APK app Google beta 12.25