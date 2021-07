Aggiornamenti importanti in distribuzione per quattro smartphone Android, anche se non tutti riguardanti per ora il mercato europeo. Stiamo parlando di Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 7 Pro, Realme X2 Pro e LG Q92 5G: pronti a scoprire tutte le novità?

Novità aggiornamento Redmi Note 10 Pro e Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 10 Pro e Redmi 7 Pro si aggiornano in Cina con due update interessanti. Il primo riceve la MIUI 12.5.5.0 che porta con sé i Google Mobile Services e di conseguenza il Google Play Store. Il firmware richiede un download di poco più di 3 GB e porta anche alcune ottimizzazioni per il comparto audio e la virtual memory extension per migliorare l’uso della RAM: si tratta di una funzionalità che consente di utilizzare temporaneamente parte della memoria interna come RAM.

Nel frattempo Redmi Note 7 Pro si aggiorna in Cina con la MIUI 12.5 attraverso il firmware 12.5.1.0.QFHCNXM. L’update non è basato su Android 11, visto che lo smartphone non dovrebbe ricevere quest’ultima versione del robottino avendo debuttato con Android 9 Pie.

Novità aggiornamento Realme X2 Pro

Aggiornamento in distribuzione anche per Realme X2 Pro, che sta iniziando a ricevere la versione stabile di Android 11 con la Realme UI 2.0 (basata sulla ColorOS 11) dopo circa sei mesi di fase beta. Il firmware è il RMX1931_11_F.11 e dovrebbe raggiungere tutti gli smartphone nel giro di qualche settimana.

Le novità portate dalla Realme UI 2.0 sono parecchie: tra queste possiamo citare le modifiche all’app drawer, al pannello delle notifiche, alle possibilità di personalizzazione e all’app Fotocamera (qui per tutte le novità).

Novità aggiornamento LG Q92 5G

LG Q92 5G ha debuttato lo scorso anno con Android 10 e sta iniziando a ricevere in queste ore l’aggiornamento ad Android 11 a partire dalla Corea del Sud. Esattamente come l’update per LG VELVET LTE, anche questo include interessanti novità per la fotocamera, come le modalità Quick View e Night Time Lapse.

Basandoci sulle promesse fatte dal produttore sud-coreano, lo smartphone dovrebbe ricevere in futuro anche l’aggiornamento ad Android 12.

Come aggiornare Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 7 Pro, Realme X2 Pro e LG Q92 5G

Gli aggiornamenti descritti qui sopra potrebbero non aver ancora raggiunto il mercato europeo. Potete comunque controllarne l’arrivo direttamente dal vostro Redmi Note 10, Redmi Note 7 Pro, Realme X2 Pro o LG Q92 5G attraverso le impostazioni di sistema, alle voci dedicate agli aggiornamenti software. Per LG il percorso è “Impostazioni > Generali > Centro Aggiornamenti > Aggiornamento Software > Controlla Aggiornamenti”, ma non dovreste comunque avere difficoltà a trovare l’opzione corretta su tutti i modelli citati.

