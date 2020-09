In India Realme ha rilasciato per 100 fortunati possessori di Realme X50 Pro una versione preview di Realme UI 2.0 con Android 11 nell’ambito di un programma di test, permettendoci così di scoprire le principali novità introdotte dal produttore.

Le novità di Realme UI 2.0 basata su Android 11

Con la nuova versione dell’interfaccia personalizzata del produttore asiatico migliora la Modalità Scura, con la possibilità per gli utenti di scegliere tra tre stili:

Viene anche introdotto un nuovo app drawer, con la possibilità per gli utenti di scegliere se visualizzare le applicazioni in base al nome, alla data di installazione o all’uso e la possibilità di disinstallare più app contemporaneamente:

Cambia anche il pannello delle notifiche, con l’adozione di uno stile basato su una sorta di card che ricorda quello di Android stock:

Migliorano con Realme UI 2.0 anche le opzioni dedicate alla personalizzazione, con la possibilità di modificare gli stili e la forma delle icone, il layout dell’app drawer, lo stile dell’animazione del sensore di impronte digitali, lo stile e le dimensioni dei caratteri ed altro ancora:

Ed ancora, migliorano le funzionalità legate al Display Always-On, viene introdotto il supporto per gli icon pack di terze parti, in Game Space viene introdotta la possibilità di scegliere tra tre modalità e visualizzare l’utilizzo della CPU e della GPU durante il gioco (è anche possibile aprire altre app in una finestra mobile durante il gioco).

Tra le altre novità vi sono un’app fotocamera ridisegnata, l’ottimizzazione del sistema di ricarica (grazie ad un’apposita opzione per la notte) e la possibilità di sfruttare le funzionalità hotspot WiFi attraverso un codice QR.

Nelle prossime settimane il produttore dovrebbe svelare la roadmap di rilascio degli aggiornamenti per i suoi vari device.