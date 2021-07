Le informazioni trapelate negli ultimi mesi ci hanno dato una buona idea del design e delle specifiche di Samsung Galaxy S21 FE, tuttavia rapporti recenti suggeriscono che Samsung potrebbe non riuscire a lanciare questo smartphone ad agosto come da aspettative a causa di vincoli di fornitura.

Samsung Galaxy S21 FE potrebbe slittare a ottobre

Secondo le pubblicazioni sudcoreane Financial News e Maekyeong, Samsung è stata costretta a rimandare il lancio di Galaxy S21 FE al quarto trimestre a causa della carenza globale di semiconduttori. Attualmente si ipotizza che il dispositivo arriverà sul mercato a ottobre.

I rapporti rivelano inoltre che Samsung potrebbe anche decidere di sostituire il SoC Snapdragon 888 con un chip Exynos, in quanto Qualcomm sta affrontando battute d’arresto nella produzione.

Sebbene i rapporti non specifichino quale SoC Exynos Samsung potrebbe utilizzare su Galaxy S21 FE, gli esperti di settore ritengono che potrebbe essere il chipset Exynos 2100. I rapporti aggiungono inoltre che Samsung potrebbe finire per lanciare questo smartphone solo negli Stati Uniti e in Europa con un numero limitato di unità in offerta.

Al momento non abbiamo ulteriori dettagli sui piani di dell’azienda per quanto riguarda Samsung Galaxy S21 FE, ma a questo punto sembra tutt’altro che prossimo al lancio, nonostante la recente certificazione FCC.