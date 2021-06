Quando un nuovo dispositivo approda nel database della Federal Communications Commission, solitamente significa che sta per essere rilasciato negli Stati Uniti. Un smartphone Samsung è appena stato individuato presso l’ente FCC e sembra molto probabile che possa trattarsi di Samsung Galaxy S21 FE.

Il lancio di Samsung Galaxy S21 FE potrebbe essere imminente

Il sito FCC ha appena pubblicato una pagina di certificazione per uno smartphone con numero di modello SM-G990U da tempo collegato a Samsung Galaxy S21 FE.

Il fatto che Samsung Galaxy S21 negli Stati Uniti sia stato rilasciato con il numero di modello SM-G991U avvalora questa ipotesi.

La documentazione FCC mostra inoltre che lo smartphone in questione supporta le connessioni mmWave 5G e non solo Sub6, oltre alla presenza del SoC Snapdragon 888 (SM8350), supporto Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC e ricarica wireless rapida e inversa.

Samsung Galaxy S21 FE avrà una funzionalità che manca su Galaxy S21 Ultra

Secondo la documentazione FCC il dispositivo potrebbe anche essere dotato di supporto per la ricarica da 45 W, una funzionalità che il colosso sudcoreano non ha incluso in Samsung Galaxy S21 Ultra.