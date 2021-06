Il vostro smartphone Android non è più scattante come una volta e siete alla ricerca di un degno sostituto senza spendere un capitale? L’offerta Amazon di oggi ha come protagonista POCO X3 Pro, un dispositivo piuttosto valido e caratterizzato da una scheda tecnica niente male.

5% di sconto per un device completo

Con un prezzo in offerta pari a 189 euro, anziché 199 euro, POCO X3 Pro offre davvero tanto sotto molti punti di vista. Il design è tutto sommato molto gradevole, merito di un ampio pannello LCD da 6,67 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Il processore Qualcomm Snapdragon 860 è accompagnato da 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di spazio di archiviazione di tipo UFS 3.1 – il modello in offerte quest’oggi è la variante 6+128 GB -, connettività 4G/LTE, modulo Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5, NFC, fotocamera posteriore quadrupla, batteria da 5160 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W e Android 11 con la MIUI 12.

Se volete scoprire qualcosa in più sul device prima di procedere all’acquisto, in calce alla news trovate la video recensione e anche il link di rimando alla recensione testuale. Infine, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech per restare sempre aggiornati sulle migliori offerte sul mondo hi-tech.

Acquista POCO X3 Pro su Amazon

