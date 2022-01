Un tempo solo gli smartphone Android di fascia alta o premium montavano il miglior hardware disponibile sul mercato, ma le cose sono presto cambiate da quando la fascia media ha visto l’arrivo di componenti un tempo esclusiva di dispositivi molto costosi.

POCO X3 Pro è in offerta super su Amazon

Se siete alla ricerca di uno smartphone completo in tutto e per tutto, con un design di alto livello anche grazie ad un ampio display con cornici estremamente sottili, POCO X3 Pro è un dispositivo che siamo certi sarà in grado di darvi tante soddisfazioni.

Infatti, nonostante il prezzo estremamente economico, lo smartphone monta un ottimo display IPS da 6,67 pollici a risoluzione Full HD+ con refresh rate a 120 Hz, fotocamera frontale punch hole, processore Qualcomm Snapdragon 860 con 8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di memoria interna (non espandibile) di tipo UFS 3.1, batteria da ben 5160 mAh, fotocamera posteriore quadrupla e Android 11 con la MIUI 12.

POCO X3 Pro è disponibile su Amazon al prezzo di 258,98 euro invece di 299,90 euro nelle colorazione Phantom Black. Infine, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech per non perdere tutte le migliori offerte sul mondo hi-tech.

Acquista POCO X3 Pro in offerta su Amazon

